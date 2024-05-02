Средние зарплаты россиян превысят 100 тыс. рублей к 2027 году

Среднемесячная зарплата россиян до вычета НДФЛ превысит 100 тыс. рублей к 2027 году. Это следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития Минэкономразвития на 2025—2027 годы, передают Ведомости».
По оценкам министерства, планка в 100 тыс. рублей будет преодолена как в базовом, так и в консервативном сценарии, который предполагает быстрое падение курса рубля и более высокую инфляцию. К концу 2027 года зарплата достигнет 103,4 тыс. рублей.
Согласно базовому прогнозу ведомства, в 2024 году зарплаты прибавят почти 10 тыс. рублей — 13,6% по сравнению с прошлым годом — и достигнут 84 тыс. рублей. Однако позднее темпы роста начнут замедляться. В консервативном сценарии зарплаты к 2027 году вырастут до 100,6 тыс. рублей.
Минэк ожидает, что численность рабочей силы в ближайшие годы будет расти медленно: с 2004 по 2027 год она увеличится с 76 млн до 76,3 млн человек. Безработица, по оценке ведомства, стабилизируется на уровне 3% на протяжении всей ближайшей четырехлетки.
Фото на обложке: Unsplash
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