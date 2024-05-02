Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Средние зарплаты россиян превысят 100 тыс. рублей к 2027 году

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Среднемесячная зарплата россиян до вычета НДФЛ превысит 100 тыс. рублей к 2027 году. Это следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития Минэкономразвития на 2025—2027 годы, передают Ведомости».

Средние зарплаты россиян превысят 100 тыс. рублей к 2027 году

По оценкам министерства, планка в 100 тыс. рублей будет преодолена как в базовом, так и в консервативном сценарии, который предполагает быстрое падение курса рубля и более высокую инфляцию. К концу 2027 года зарплата достигнет 103,4 тыс. рублей.

Согласно базовому прогнозу ведомства, в 2024 году зарплаты прибавят почти 10 тыс. рублей — 13,6% по сравнению с прошлым годом — и достигнут 84 тыс. рублей. Однако позднее темпы роста начнут замедляться. В консервативном сценарии зарплаты к 2027 году вырастут до 100,6 тыс. рублей.

Минэк ожидает, что численность рабочей силы в ближайшие годы будет расти медленно: с 2004 по 2027 год она увеличится с 76 млн до 76,3 млн человек. Безработица, по оценке ведомства, стабилизируется на уровне 3% на протяжении всей ближайшей четырехлетки. 

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как неценовые факторы спроса и предложения влияют на бизнес-стратегию
  2. 2 «Выручка 20 млн рублей в год на торговле грибами»: какие продукты питания продавать на маркетплейсах
  3. 3 Торговля с Индией: как наладить поставки в 2024 году
  4. 4 Стоимость квадратного метра жилой недвижимости в 2024 году. Прогноз от эксперта
  5. 5 Ипотека в наследство: кредит по завещанию

ВОЗМОЖНОСТИ

02 мая 2024

Стартап-тур 2024 (Липецк)

05 мая 2024

Конкурс для самозанятых Москвы «Ты можешь!»

09 мая 2024

Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект. Челябинск

Все ВОЗМОЖНОСТИ