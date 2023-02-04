«Зарплата мечты» россиян выросла до рекордных 181 тыс. рублей в месяц

Инвестиционная компания Anderida Financial Group провела опрос 1,5 тыс. россиян, который показал, что «зарплата мечты» должна быть на уровне 181 тыс. рублей в месяц, и именно эта сумма позволит существовать «комфортно».

Фактическая же средняя заработная плата по России, напоминает ТАСС, ознакомившийся с исследованием, составляет менее 60 тыс. рублей.

При этом треть населения (35%) утверждает, что довольна своим уровнем дохода. Еще треть признается, что их зарплат не хватает на комфортную жизнь.

По мнению большинства участников опроса, было бы лучше получать на 15-20 тыс. рублей больше (но некоторые называли и суммы в 30-40 тыс. рублей).

«За год ожидания россиян выросли на 12 тыс. рублей или 7%. В предыдущие года динамика роста была на уровне 10%», — говорится в аналитической сводке к опросу.

Эксперты отдельно подчеркивают, что такой уровень «зарплаты мечты» — рекордный за все годы проведения исследований.

Среди причин такого взлета они указывают общее подорожание товаров из всех сегментов, «неуверенность в будущем» и отсутствие у большого числа опрошенных финансовой «подушки безопасности».

Опрос показал, что 65% россиян не имеют сбережений, которых бы хватило хотя бы на 3 месяца. Чтобы откладывать, им надо зарабатывать на 15-20 тыс. рублей больше, считают они.

Аналитики также подсчитали, что у покинувших Россию граждан запрос на «зарплату мечты» даже больше (205 тыс. рублей), поскольку их ежемесячные траты в среднем на 15-25% выше.

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