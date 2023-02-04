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«Зарплата мечты» россиян выросла до рекордных 181 тыс. рублей в месяц

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Инвестиционная компания Anderida Financial Group провела опрос 1,5 тыс. россиян, который показал, что «зарплата мечты» должна быть на уровне 181 тыс. рублей в месяц, и именно эта сумма позволит существовать «комфортно».

«Зарплата мечты» россиян выросла до рекордных 181 тыс. рублей в месяц

Фактическая же средняя заработная плата по России, напоминает ТАСС, ознакомившийся с исследованием, составляет менее 60 тыс. рублей.

При этом треть населения (35%) утверждает, что довольна своим уровнем дохода. Еще треть признается, что их зарплат не хватает на комфортную жизнь.

По мнению большинства участников опроса, было бы лучше получать на 15-20 тыс. рублей больше (но некоторые называли и суммы в 30-40 тыс. рублей).

«За год ожидания россиян выросли на 12 тыс. рублей или 7%. В предыдущие года динамика роста была на уровне 10%», — говорится в аналитической сводке к опросу.

Эксперты отдельно подчеркивают, что такой уровень «зарплаты мечты» — рекордный за все годы проведения исследований.

Среди причин такого взлета они указывают общее подорожание товаров из всех сегментов, «неуверенность в будущем» и отсутствие у большого числа опрошенных финансовой «подушки безопасности».

Опрос показал, что 65% россиян не имеют сбережений, которых бы хватило хотя бы на 3 месяца. Чтобы откладывать, им надо зарабатывать на 15-20 тыс. рублей больше, считают они.

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Аналитики также подсчитали, что у покинувших Россию граждан запрос на «зарплату мечты» даже больше (205 тыс. рублей), поскольку их ежемесячные траты в среднем на 15-25% выше.

Фото на обложке: Unsplash

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