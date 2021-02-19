Жители России выбрали города с достойной оплатой труда

Сервис «Работа.ру» узнал у жителей России, в каком городе можно получать наибольшую зарплату по их специальности. Мнением участников опроса сервис поделился с RB.ru.

Москва лидирует по зарплатным ожиданиям, 86% участников опроса считают, что достойный доход можно получить только в столице. На втором месте (29%) оказался Санкт-Петербург. Почти 7% респондентов полагают, что высокую зарплату платят в Новосибирске, столько же опрошенных назвали Екатеринбург.

По 6% голосов отдали за Казань и Сочи, Красноярск набрал 5%, 4% — Краснодар, по 3% — Нижний Новгород и Ростов-на-Дону, по 2% — Самара и Челябинск. По 1% опрошенных выбрали Воронеж, Волгоград, Омск, Пермь и Уфу.

Для IT-специалистов ожидаемая зарплата в столице составляет в среднем 126 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — около 122 тысяч. В Казани IT-специалисты рассчитывают получать примерно 116 тысяч, в Нижнем Новгороде — 115 тысяч, в Новосибирске — 93 тысячи.

Лидером зарплатных ожиданий в сфере ресторанов и кафе стал Сочи, там специалисты намерены получать 68 тысяч рублей. Второе место делят Казань и Москва — около 65 тысяч. В Ростове-на-Дону соискатели ожидают получать в среднем 62 тысячи, в Санкт-Петербурге — 46 тысяч. «Пятерку» закрывает Волгоград, где работники планируют получать 45 тысяч в месяц.

Для профессионалов в области банков, финансов и инвестиций наиболее привлекателен Новосибирск, где ожидаемый уровень дохода — около 110 тысяч рублей, а в Екатеринбурге — 104 тысячи. Москва оказалась только на третьем месте с зарплатой в 101 тысячу. В Санкт-Петербурге специалисты банковской сферы рассчитывают получать 95 тысяч, а в Сочи — 92 тысячи.

В сфере маркетинга, PR и СМИ лидирует Москва (123 тысячи рублей в месяц), в Краснодаре — 115 тысяч, а 100 тысяч — в Казани. Зарплатные ожидания в других городах значительно ниже. Около 79 тысяч хотели бы получать маркетологи в Санкт-Петербурге, а 77 тысяч — в Екатеринбурге.

В сегменте транспорта и логистики лидером по зарплатным ожиданиям стал Санкт-Петербург, там рассчитывают на доход в 102 тысячи рублей. Зарплату около 100 тысяч ждут транспортники от работы в Сочи, 98 тысяч — в Москве, в Екатеринбурге — около 91 тысячи, в Казани — примерно 88 тысяч.

В сфере образования, по мнению жителей России, наибольшие зарплаты можно получать в Санкт-Петербурге (77 тысяч рублей), в области медицины лидирует Москва (82 тысячи). Лучшие зарплаты в производстве и промышленности возможны в Красноярске (116 тысяч), в строительстве — в Краснодаре (в среднем 124 тысячи).

В опросе приняли участие свыше 4 тысяч пользователей сервиса из всех регионов страны.

Фото: Pixabay