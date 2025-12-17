Зарплаты в строительстве выросли на 40% — выше, чем в IT

Зарплаты в строительстве в 2025 году выросли на 40%, а средний доход строителя достиг 175,8 тыс. рублей в месяц, пишут «Ведомости». Эксперты отмечают, что повышение зарплат — вынужденная мера для компаний, так как необходимо удержать рабочих и сохранить текущие темпы строительства. Сейчас рынок испытывает острый кадровый дефицит — не хватает около 160 тыс. специалистов.

Строительство обогнало IT по росту оплаты труда

Как сообщают «Ведомости», средний рост зарплат в строительстве составил 40% год к году. Анализ проводился на основе вакансий на hh.ru, «Авито», Superjob, Dream Job и «Городработ».

Средняя предлагаемая зарплата по профессии «строитель» сейчас составляет 175 834 рубля в месяц. В 2024 году отрасль уже была лидером по росту оплаты труда, опередив даже IT-сектор, следует из данных «Авито Работа» и Superjob.

«Рост зарплат в строительстве на уровне до 40% — это не разовая вспышка, а отражение накопившихся структурных проблем рынка труда», — говорит владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

По его словам, в сегменте индивидуального жилищного строительства эффект ощущается особенно остро, поскольку ИЖС опирается на небольшие бригады и ручной труд. Конкуренция за квалифицированных рабочих в этом сегменте выше, чем в массовом девелопменте.

За узкие строительные специальности готовы платить больше

По данным «Ведомостей», наиболее острый дефицит сформировался среди квалифицированных рабочих специальностей. Одной из самых дефицитных профессий остаётся сварщик: поиск такого специалиста на объект занимает в среднем две недели. При этом сварщики 5–6-го разрядов зарабатывают до 300 тыс. рублей в месяц.

Высокий спрос сохраняется также на стропальщиков, каменщиков, кровельщиков, машинистов кранов и мастеров смены. По словам представителей девелоперский компаний, для привлечения таких специалистов требуется либо гарантированный объём работ, либо повышенная зарплата.

«Рынок готов платить за опыт, ответственность и гарантированный результат, особенно в условиях сезонных ограничений и плотных календарных планов», — подчеркнул владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Спрос на рабочих распределился неравномерно

В первом полугодии 2025 года потребность в каменщиках выросла на 72%, их средняя зарплата составила 198 тыс. рублей, пишут «Ведомости». Спрос на отделочников увеличился более чем в два раза, средний доход достиг 164,5 тыс. рублей. Кровельщики стали востребованы более чем вдвое, их оплата превысила 173 тыс. рублей.

При этом по арматурщикам существенного дефицита не наблюдается: их средний доход составляет 172,2 тыс. рублей, а нехватка носит сезонный характер. Летний период остаётся самым напряжённым для большинства рабочих профессий.

Кадровый голод в строительстве стал структурным

По оценке ВНИИ труда Минтруда, которую приводят «Ведомости», в строительстве не хватает 160 тыс. работников, а к 2030 году дефицит может вырасти ещё на 789 тыс. человек.

«Демографический спад, сокращение притока мигрантов и отток специалистов в смежные отрасли сформировали ситуацию, в которой работодатели вынуждены повышать оплату не ради расширения, а ради сохранения темпов строительства», — пояснил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Рост зарплат в строительстве влияет на сроки запуска проектов

По данным Дом.РФ, за 11 месяцев 2025 года в России было запущено 36,18 млн кв. м нового жилья — это на 15% меньше, чем годом ранее. Согласно оценкам «Яков и партнёры» и ЕРЗ.РФ, в 2026 году показатель может снизиться ещё на 11%.

По словам владельца строительной компании «Дом Лазовского» Максима Лазовского, удорожание труда напрямую отражается на себестоимости строительства. В сегменте ИЖС возможности компенсировать рост затрат за счёт оптимизации ограничены. В результате часть застройщиков откладывает старты проектов или переносит сдачу объектов на следующий сезон.

По оценке Максима Лазовского, в 2026 году рост зарплат продолжится, но станет более избирательным.