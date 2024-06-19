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В РФ зарплаты в IT-сфере выросли за год на 12,5%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Средняя заработная плата в IT-сфере за год выросла на 12,5%  — до 123 тыс. рублей. Больше всего получают специалисты в возрасте 35-44 лет в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и платформы «СберАналитика».

В РФ зарплаты в IT-сфере выросли за год на 12,5%
  1. Новости

В исследовании анализировали средний уровень сотрудников сферы телекоммуникаций, средняя зарплата которых — 96 тыс. рублей, обработки и размещения данных — 104 тыс. рублей и разработки программного обеспечения — 148 тыс. рублей.

Специалисты в возрасте 35-44 лет получают в среднем 152 тыс. рублей, 45-54 лет — 133 тыс. рублей. При этом больше всего выросли зарплаты работников в возрасте до 35 лет — примерно на 16,5%.

Аналитики также опросили свыше 3,5 тыс. соискателей по всей стране и выяснили, что айтишники планируют зарабатывать более 200 тыс. рублей в месяц во втором квартале 2024 года.

Фото на обложке: Unsplash

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