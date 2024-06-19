Средняя заработная плата в IT-сфере за год выросла на 12,5% — до 123 тыс. рублей. Больше всего получают специалисты в возрасте 35-44 лет в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и платформы «СберАналитика».

В РФ зарплаты в IT-сфере выросли за год на 12,5%

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