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Зарплаты выросли в 36% компаний — исследование

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

В течение последнего полугода зарплаты выросли в 36% компаний в России, выяснили эксперты онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob. Средний размер прибавки по итогам 2020 года составил 8%.

Зарплаты выросли в 36% компаний — исследование

Еще в конце ноября каждый пятый работодатель (21%) был намерен повысить зарплату персоналу, уточняется в исследовании. В итоге по состоянию на начало января оплата труда сотрудников была повышена в течение шести месяцев в 36% организаций.

Опрос работающих специалистов, на чьих предприятиях состоялось повышение или индексация зарплат, показал, что каждый второй (48%) получил прибавку менее 5% (при средней в 8% за год). Справедливой прибавкой к своему заработку среднестатистический сотрудник считает 27%.

В январе о получения премии рассказали 28% опрошенных. Женщин премировали чаще мужчин (30 и 25%), а молодежь — чаще старшего поколения (31% среди респондентов до 24 лет и 24% среди россиян старше 45 лет), сделали выводы эксперты SuperJob.

Сотрудники с зарплатой от 80 тысяч рублей в ноябре рассчитывали на премию чаще всего (36%), но в итоге были премировали только 25% из них.

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

В опросе участвовали более двух тысяч менеджеров по персоналу и специалистов, которые имеют постоянную работу из всех округов страны.

Фото: nuttapon averuttaman / Shutterstock

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