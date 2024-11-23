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К сентябрю 2024 года россияне потратили на зарубежные товары 189 млрд рублей

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предоставила отчет о тратах российских потребителей на заказы из других стран посредством интернет-магазинов. Общая стоимость выкупа только с января по сентябрь 2024 года составила 189 млрд рублей, что на 62% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

К сентябрю 2024 года россияне потратили на зарубежные товары 189 млрд рублей
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За весь прошлый год россияне потратили на зарубежные товары 197 млрд рублей, пишет «Коммерсант». При этом до кризиса — в 2021 году — этот показатель был 317 млрд рублей. В 2022 году траты упали почти вдвое (в 1,8 раза), но последние два года немного росли.

Полностью восстановить докризисные показатели вряд ли удастся. Эксперты понимают сложности логистики и ограничений: к примеру, порог беспошлинного ввоза премиальных товаров в РФ снизился до €200, то есть в пять раз.

Тенденцию повышения трансграничных закупок через интернет-площадки в сравнении с предыдущим годов подтверждают в консалтинговой компании CORE.XP, в сервисе CDEK.Shopping (рост числа покупок в среднем 60%, но снизился на 15,5% средний чек), в аналитическом центре T-Data (тут констатируют рост всего на 8%).

В Wildberries доля зарубежных товаров осталась на прежнем уровне (максимальные колебания не превышают и 3% в обе стороны). Самыми популярными категориями закупок в других странах остаются электроника и одежда и обувь.

Фото на обложке: Unsplash

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