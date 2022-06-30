Банк России повысил лимит переводов за рубеж для физлиц до $1 млн в месяц

Банк России разрешил физлицам переводить за рубеж до $1 млн в месяц. Ранее порог перевода составлял $150 тысяч. Регулятор объяснил решение устойчивым положением на валютном рынке.
О повышении порога на размер перевода на зарубежные счета сообщается на сайте Банка России.
Новые нормы начнут действовать с 1 июля. Физические лица-резиденты России смогут переводить за рубеж на свои счета или счета других людей до $1 млн или эквивалент в другой валюте в течение одного календарного месяца.
Аналогичный порог будет действовать и для физлиц-резидентов «дружественных» государств.
Регулятор объяснил свое решение устойчивым положением на валютном рынке.
В июне Банк России установил лимит на переводы физических лиц за рубеж в $150 тысяч в месяц. Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина говорила о намерениях регулятора повысить лимиты на зарубежные переводы в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 29 июня.
Фото на обложке: Nadezhda Mikhalitskaia /
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