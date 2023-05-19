Разработан многоразовый тепловой щит для ракет – он не сгорает при входе в атмосферу

Британский стартап Space Forge разработал многоразовый тепловой щит для ракет. В отличие от современных теплозащитных экранов, он не сгорает при входе в атмосферу. Использование таких экранов позволит сэкономить средства на запусках.

В Великобритании разработали многоразовый теплозащитный экран для ракет, пишет Universe Today.

Особенность разработки британского стартапа Space Forge в том, что щит не сгорает при входе в атмосферу, как это происходит с современными теплозащитными экранами. В головном обтекателе ракеты щит Pridwen находится в сложенном состоянии, а при возвращении в атмосферу он разворачивается.

Space Forge проведет испытания щита при запуске корабля собственного производства ForgeStar. В стартапе рассчитывают, что их разработка позволит снизить издержки при запусках ракет и подтолкнет развитие промышленного производства в космосе.

По данным Crunchbase, Space Forge привлек в декабре 2021 года $10,2 млн в ходе посевного раунда от SpaceFund, Type One Ventures и World Fund.