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Осталась неделя для подачи заявки на программу «Химия Инноваций»

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Программа «Химия Инноваций» — совместный проект фонда «Сколково» и акселератора Mendeleev. Ее цель — найти перспективные химические технологии и решения для повышения эффективности промышленных предприятий. Зарегистрироваться можно до 31 января 2022.

Осталась неделя для подачи заявки на программу «Химия Инноваций»

Участвовать в программе могут:

  • технологии повышения эффективности производства и роста качества продукции;
  • цифровые технологии для химической отрасли;
  • технологии сокращения антропогенного воздействия;
  • прорывные технологии.

 Лучшие решения получат:

  • денежные призы;
  • запуск пилотного проекта на промышленном предприятии;
  • менторскую и экспертную поддержку для улучшения продукта;
  • прямой контакт с заинтересованными лидерами отрасли;
  • Fast Track для получения статуса участника «Сколково» и акселератора Mendeleev;
  • доступ к информации о производственных процессах и потребностях предприятий;
  • помощь в выходе на рынок.

 Подробная информация и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Alex_Traksel / Shutterstock

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