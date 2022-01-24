Ирина Печёрская
Программа «Химия Инноваций» — совместный проект фонда «Сколково» и акселератора Mendeleev. Ее цель — найти перспективные химические технологии и решения для повышения эффективности промышленных предприятий. Зарегистрироваться можно до 31 января 2022.
Осталась неделя для подачи заявки на программу «Химия Инноваций»Ирина Печёрская
Участвовать в программе могут:
- технологии повышения эффективности производства и роста качества продукции;
- цифровые технологии для химической отрасли;
- технологии сокращения антропогенного воздействия;
- прорывные технологии.
Лучшие решения получат:
- денежные призы;
- запуск пилотного проекта на промышленном предприятии;
- менторскую и экспертную поддержку для улучшения продукта;
- прямой контакт с заинтересованными лидерами отрасли;
- Fast Track для получения статуса участника «Сколково» и акселератора Mendeleev;
- доступ к информации о производственных процессах и потребностях предприятий;
- помощь в выходе на рынок.
Подробная информация и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Alex_Traksel /
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