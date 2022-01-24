Программа «Химия Инноваций» — совместный проект фонда «Сколково» и акселератора Mendeleev. Ее цель — найти перспективные химические технологии и решения для повышения эффективности промышленных предприятий. Зарегистрироваться можно до 31 января 2022.

Осталась неделя для подачи заявки на программу «Химия Инноваций»