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RB.RU собирает заявки для добавления на карту Web3 CIS Map

Новости
Полина Соломенцева
Полина Соломенцева

Редактор отдела интервью и лонгридов

Полина Соломенцева

Команда RB.RU открывает сбор заявок на новую интерактивную карту Web3, которая объединит в одном месте все стартапы и проекты с основателями из региона CIS.

RB.RU собирает заявки для добавления на карту Web3 CIS Map

К участию приглашаются команды, которые развивают проекты в одном из направлений Web3 — инфраструктура (блокчейн, социальные протоколы, мосты и так далее), финансы (крипто, DeFi, биржи и так далее), развлечения (metaverse, игры), NFT или комьюнити. 

Главное условие — один из основателей компании должен быть выходцем из региона CISСНГ, при этом рынок, на котором работает проект, не имеет значения.

На карту попадут проекты, которые:

  • Имеют готовый продукт и продажи (стадия развития — не ниже MVP);
  • В команде должен быть хотя бы один фаундер из СНГ (актуальное резидентство/гражданство не имеют значения);  
  • Регулярно обновляют сайт и соцсети.

Проектам, которые желают попасть на карту, необходимо заполнить небольшую Google-форму по ссылке

Посмотреть на другие карты от RB.RU можно здесь.

Изображение для обложки сгенерировано нейросетью MidJourney

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

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