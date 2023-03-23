RB.RU собирает заявки для добавления на карту Web3 CIS Map

Команда RB.RU открывает сбор заявок на новую интерактивную карту Web3, которая объединит в одном месте все стартапы и проекты с основателями из региона CIS.
К участию приглашаются команды, которые развивают проекты в одном из направлений Web3 — инфраструктура (блокчейн, социальные протоколы, мосты и так далее), финансы (крипто, DeFi, биржи и так далее), развлечения (metaverse, игры), NFT или комьюнити.
Главное условие — один из основателей компании должен быть выходцем из региона CIS, при этом рынок, на котором работает проект, не имеет значения.
На карту попадут проекты, которые:
- Имеют готовый продукт и продажи (стадия развития — не ниже MVP);
- В команде должен быть хотя бы один фаундер из СНГ (актуальное резидентство/гражданство не имеют значения);
- Регулярно обновляют сайт и соцсети.
Проектам, которые желают попасть на карту, необходимо заполнить небольшую Google-форму по ссылке.
Посмотреть на другие карты от RB.RU можно здесь.
Изображение для обложки сгенерировано нейросетью MidJourney
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