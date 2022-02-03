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Идет прием заявок в программу Zayed Middle East Accelerator

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Акселератор даст возможность участникам вывести проекты на перспективный рынок ОАЭ, а также привлечь инвестиции для роста и масштабирования бизнеса. Программа проводится при поддержке Фонда имени Шейха Зайеда совместно с одной из ведущих компаний на рынке венчурных инвестиций Startech.vc.

Идет прием заявок в программу Zayed Middle East Accelerator

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Принять участие в программе могут проекты из сфер EdTech, FinTech, AgTech, HealthTech, AI, SaaS, Space, Gaming, AR/VR, E-commerce и Data analytics. 

Каждая команды получит доступ к глобальной инновационной экосистеме ОАЭ, где они смогут взаимодействовать с корпоративными и государственными партнерами, а также с инвестиционными фондами для возможности вывода своего продукта на ближневосточный и международный рынки. Важной частью акселерационной программы станет нетворкинг и обмен опытом с другими участниками.

Акселератор поддерживает множество крупных партнеров, среди которых департамент экономического развития и инвестиционный офис Абу-Даби, торгово-промышленная палата Дубая, а также финансовые и инновационные центры страны.

Узнать подробности и подать заявку можно до 20 февраля на сайте.

Фото на обложке: Cara-Foto / Shutterstock

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