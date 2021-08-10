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Российская IT-компания ZeBrains привлекла $1 млн от основателя Ecwid Фазлыева при оценке в $8 млн

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский мобайл и ПО-разработчик ZeBrains привлек $1 млн от основателя Ecwid Руслана Фазлыева и основателя «Лайфхакер» Сергея Булаева при оценке в $8 млн. Компания является резидентом «Сколково», это ее первые привлеченные инвестиции.

Российская IT-компания ZeBrains привлекла $1 млн от основателя Ecwid Фазлыева при оценке в $8 млн

Средства планируют потратить на расширение команды разработчиков, а также R&D для проектов, связанных с искусственным интеллектом. 

ZeBrains занимается разработкой программного обеспечения, мобильной разработкой, внедрением искусственного интеллекта и IT-консалтингом. Компания входит в ITECH.group, основанную IT-предпринимателем Александром Щербиной в 2001 году. 

«ZeBrains основана Александром Щербиной, а я принципиально инвестирую только в людей, с которыми интересно работать. [...] Я с большим оптимизмом смотрю на эту сделку и рад, что присоединяюсь к бизнесу и вхожу в совет директоров компании», – отметил основатель Ecwid, инвестор Руслан Фазлыев. 

Полгода назад миноритарными акционерами ZeBrains стали две американские инвесткомпании. В июле 2021 года в совет директоров компании с правом участия в стратегическом планировании вошел российский технологический предприниматель, основатель и CEO Ecwid Руслан Фазлыев.

По данным ZeBrains, являющейся резидентом «Сколково», компания растет на 50-100% в год. Среди их клиентов: страховая компания «Согласие», «Ашан», Legrand, «Инвитро», «СОГАЗ», «Дочки-Сыночки», «Триколор». Головной офис находится в Ульяновске, офисы также есть в Краснодаре и Москве.

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Фото: Shutterstock.com

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