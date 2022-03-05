«Яндекс.Дзен» отключил персонализацию контента и перевел ленту на формат подписок

«Яндекс.Дзен» перевел ленту на формат подписок из-за «стремительного» роста количества контента. Теперь каждый пользователь будет сам выбирать, какой контент он хочет читать и смотреть.
О нововведениях RB сообщил представитель «Яндекс.Дзена».
«Яндекс.Дзен» на время перевел рекомендательную ленту на формат подписок. Каждый пользователь будет самостоятельно выбирать интересных ему авторов и подписываться на них. В ленту пользователя будет отображаться только контент от выбранных креаторов.
«За последние дни на платформе стремительно вырос объем контента, а также значительно изменился его контекст. В таком случае невозможно добиться высокого качества персонализации», – отметил представитель «Яндекс.Дзена».
Новый пользователи «Яндекс.Дзена» получат предложения по выбору каналов и сами настроят ленту по своим интересам.
«Яндекс.Дзен» – платформа для блогеров и медиа, которая формирует рекомендательную ленту исходя из интересов пользователя. Платформа работает в мобильных приложениях на Android, iOs и Harmony OS.
Фото на обложке: Ascannio /
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