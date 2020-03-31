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Финтех-стартап с российскими корнями Zerion купил криптопроект MyDeFi

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Финтех-стартап с российскими корнями Zerion приобрел криптоплатформу MyDeFi. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Zerion. Сумма сделки не раскрывается.

Финтех-стартап с российскими корнями Zerion купил криптопроект MyDeFi

MyDeFi — платформа, которая облегчает просмотр криптопортфолио и баланса. Проект был создан в сентябре 2019 года Баптистом Гревевисом.

Zerion — финтех-стартап, предоставляющий пользователям доступ к инвестированию и управлению децентрализованными активами. Компания была основана в 2016 году выпускниками Высшей школы экномики Евгением Юртаевым (CEO), Алексеем Башлыковым (CTO) и Вадимом Колеошкиным (COO). 

Команда Zerion работает удаленно из разных стран: США, России, Литвы и Великобритании. 

По собственным данным, ежемесячно платформой пользуются больше 4 тысяч инвесторов из США, Великобритании, Европы, России и Юго-Восточной Азии, а суммарное число пользователей составляет 15 тысяч человек.

В конце 2019 года стартап в ходе посевного раунда привлек $2 млн. Лид-инвестором стал американский венчурный фонд Placeholder. Также в сделке приняли участие фонд Blockchain Ventures, европейская блокчейн-платформа Gnosis, бизнес-ангелы Крис Лю, Пол Якобиан и Брэд Бернхэм.

Фото: Flamingo Images / Shutterstock

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