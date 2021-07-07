DeFi платформа для торговли криптовалютой фаундеров-россиян Zerion привлекла $8,2 млн в раунде А

DeFi платформа для торговли криптовалютой Zerion фаундеров-россиян привлекла $8,2 млн в раунде А. В отличии от аналогов, этот сервис не хранит деньги своих пользователей. Их, по информации компании, сервис насчитывает более 200 тысяч.

Лид-инвестором раунда выступил европейский фонд Mosaic Ventures. Привлеченные средства планируют направить на разработку новых функций и расширение штата компании.

Сервис для трейдинга в 2016 году основали россияне Евгений Юртаев, Вадим Колеошкин и Алексей Башлыков. Число пользователей Zerion, по информации компании, превышает 200 тысяч. С начала года они совершили транзакций на сумму $600 млн. В среднем пользователи открывают приложение 9 раз в день.

«Аналогично тому, как Google индексирует всю информацию в интернете или Amazon объединяет поставщиков потребительских товаров из разных уголков мира, Zerion предоставляет доступ к любым активам доступным для торговли в DeFi аудитории со всего мира», – отметили в Zerion.

В отличие от Coinbase или Robinhood, Zerion не хранит средства своих пользователей, сообщили в компании. Любой актив, доступный для торгов на блокчейне Ethereum, можно торговать на Zerion, включая индексы, генерирующие доход активы, пулы ликвидности и автоматизированные стратегии.

«Zerion быстро стал незаменимым приложением для многих пользователей DeFi. Привлечение нового раунда инвестиций для нас – это этап, который знаменует новую главу на нашем пути к совершенствованию финансовой экосистемы», – отметил генеральный директор и соучредитель Zerion Евгений Юртаев.

В совет директоров Zerion войдут Тоби Коппел из Mosaic Ventures и Брэд Бернхэм из фонда Placeholder, вложившегося в компанию на нынешнем и на первичном этапе привлечения инвестиций. По данным Crunchbase, в 2019 году Zerion привлек $2 млн в seed-раунде с лид-инвестором Placeholder.

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Фото: Zerion