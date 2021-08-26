Стартап с российскими корнями ZeroAvia рассказал о планах выйти на биржу в следующем году

Американский стартап-разработчик водородных двигателей для пассажирских самолетов планирует в следующем году выйти на биржу с оценкой в $1 млрд.

Об этом рассказал создатель и генеральный директор компании Валерий Мифтахов в интервью Forbes.

В апреле этого года ZeroAvia привлекла $37 млн в ходе второго раунда инвестиций. Одним из инвесторов выступила компания Билла Гейтса Breakthrough Energy Ventures. По словам Мифтахова, оценка его стартапа по итогам раунда составила «несколько сотен миллионов».

Создатель ZeroAvia ожидает, что в следующем году его проект будет стоит $1 млрд после следующего раунда финансирования либо после выхода на биржу. Мифтахов отмечает, что компания может стать публичной как через IPO, так и через слияние с компанией специального назначения — SPAC.

Также владелец ZeroAvia отметил, что ему принадлежит «чуть меньше 50%» компании.

ZeroAvia была основана в 2017 году в Кремниевой долине российским физиком Валерием Мифтаховым и уже успела провести первый в мире полет пассажирского самолета с двигателем на водородном топливном элементе. В планах у компании разработка двигателя 20-местного самолета.

На данный момент у проекта уже заключено соглашение с British Airways и Amazon.

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