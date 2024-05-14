В отношении российского производителя электромобилей Zetta возбудили уголовное дело о мошенничестве. Компанию подозревают в хищении бюджетных средств — в течение нескольких лет Zetta получала субсидии из федерального бюджета, их общая сумму оценивается в 284 млн рублей.
Российская компания-производитель электромобилей Zetta стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Центрального района Тольятти, по итогам проверки которой было возбуждено дело.
По данным ведомства, в период с 2017 по 2019 год ООО «Зетта» получало субсидии из федерального бюджета на компенсацию затрат. Их общая сумма оценивается в 284 млн рублей.
Однако Zetta не исполнила заключенные с Минпромторгом соглашения в установленные сроки — объем выполнения работ не превысил 47%, отметили в прокуратуре.
В 2022 году у Zetta возникли сложности с финансированием. Соучредитель компании Денис Щуровский тогда говорил, что компания «немножко подзаморозилась» из-за недостатка инвестиций.
Изначально серийный выпуск бюджетных электрокаров Zetta стоимостью около 450 тыс. рублей планировалось запустить в 2019 году, производство должно было располагаться в Тольятти.
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