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В отношении российского производителя электромобилей Zetta возбудили уголовное дело о мошенничестве

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В отношении российского производителя электромобилей Zetta возбудили уголовное дело о мошенничестве. Компанию подозревают в хищении бюджетных средств — в течение нескольких лет Zetta получала субсидии из федерального бюджета, их общая сумму оценивается в 284 млн рублей.

В отношении российского производителя электромобилей Zetta возбудили уголовное дело о мошенничестве

Российская компания-производитель электромобилей Zetta стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Центрального района Тольятти, по итогам проверки которой было возбуждено дело.

По данным ведомства, в период с 2017 по 2019 год ООО «Зетта» получало субсидии из федерального бюджета на компенсацию затрат. Их общая сумма оценивается в 284 млн рублей. 

Однако Zetta не исполнила заключенные с Минпромторгом соглашения в установленные сроки — объем выполнения работ не превысил 47%, отметили в прокуратуре.

В 2022 году у Zetta возникли сложности с финансированием. Соучредитель компании Денис Щуровский тогда говорил, что компания «немножко подзаморозилась» из-за недостатка инвестиций.

Изначально серийный выпуск бюджетных электрокаров Zetta стоимостью около 450 тыс. рублей планировалось запустить в 2019 году, производство должно было располагаться в Тольятти.

Фото на обложке: видео на Youtube

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