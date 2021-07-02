Платформа для для управления зарядной инфраструктурой электромобилей Zevs первой среди российских компаний стала участником акселератора MoveSG в Сингапуре. Zevs получит поддержку GoldBell, который является лидером в области промышленного транспорта в Сингапуре.

Статус резидента акселератора MoveSG предполагает поддержку от ведущей его корпорации GoldBell – лидера в области промышленных транспортных средств Сингапура. Zevs получит помощь в выходе на местные рынки – в планах компании начать работу в Сингапуре, Малайзии, Вьетнаме, Индонезии, сообщили в пресс-службе Zevs.

Заявку на участие Zevs в MoveSG сопровождало торговое представительство, которое также организовало презентацию компании акселератору.

«Мы видим высокий потенциал российских IT-компаний на рынках Юго-Восточной Азии, в первую очередь разработчиков B2B решений. При этом доступ в экосистему открыт, и компания Zevs выбрала один из наиболее удачных вариантов выхода на рынок – через корпоративный акселератор одного из крупнейших игроков. Такие акселераторы, корпоративные венчурные фонды и инкубаторы создают компании из почти всех отраслей экономики Сингапура? и мы продолжим знакомить российские стартапы с ними», – отметил торговый представитель России в Сингапуре Александр Свинин.

Приложение Zevs для управления зарядной инфраструктурой электромобилей, включающее карту станций, бронирование сессий и оплату, насчитывает 4 тысяч пользователей. К платформе Zevs подключены 100 зарядных станций (в России их работает 500).

Zevs основана в 2018 году Владимиром Млынчиком, Константином Клюкой и Олегом Борисовым.

Акселератор MoveSG входит в корпорацию GoldBell. Компания занимается лизингом, арендой, каршерингом. Их портфельная компания, BlurSG, является оператором крупнейшей сети электрокаршеринга в Сингапуре с парком более 1500 электромобилей.

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