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Стартап Zhipu AI из Китая представил бесплатного ИИ-агента

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
Китайский стартап в области искусственного интеллекта Zhipu AI представил бесплатного ИИ-агента под названием AutoGLM Rumination, сообщает Reuters. По словам гендиректора стартапа Чжан Пэна, ИИ-агент может проводить глубокие исследования, искать информацию в интернете, планировать поездки и писать научные отчеты.
Стартап Zhipu AI из Китая представил бесплатного ИИ-агента
  1. Новости

AutoGLM Rumination работает на проприетарных моделях Zhipu AI, в частности, на базовой GLM-4-Air-0414 и рассуждающей GLM-Z1-Air. В компании утверждают, что GLM-Z1-Air по производительности не уступает DeepSeek-R1, однако работает в несколько раз быстрее и требует значительно меньше вычислительных ресурсов.

  • Релиз ИИ-агента от Zhipu AI произошел всего несколько дней спустя после того, как другой китайский стартап Manus представил «первый ИИ-агент общего назначения», способного автономно принимать решения и выполнять задачи, пишет Reuters. Однако в отличие от Manus, доступ к которому стоит $199 ежемесячно, ИИ-агент от Zhipu является бесплатным.
  • Zhipu AI основана в 2019 году на базе лаборатории Университета Цинхуа и стала одним из ведущих китайских стартапов в области ИИ, напоминает Reuters. В начале марта о Zhipu AI стали широко писать СМИ из-за получения компанией трех раундов госфинансирования подряд в пределах одного месяца. Последние инвестиции поступили от города Чэнду, который вложил в компанию $41,5 млн.

Фото на обложке: Robert Way / Shutterstock / FOTODOM

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