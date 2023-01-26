Власти Зимбабве начали поиск инвесторов для строительства новой столицы

Власти южноафриканской Зимбабве начали поиск инвесторов для строительства новой столицы государства. Проект оценивается в $60 млрд – он предусматривает создание нового города «Киберсити» на месте деревни в 18 км от нынешней столицы.

Bloomberg отмечает, что в «Киберсити», который станет заменой нынешней столицы Зимбабве Хараре, будут построены небоскребы, торговые центры, электростанция на солнечной энергии. Также там должны будут разместиться президент, национальный парламент, центральный банк, верховный суд и другие государственные структуры.

Проект строительства «Киберсити» оценивается в $60 млрд. Власти Зимбабве начали искать инвесторов для его реализации. Проживающий в ОАЭ миллиардер Шаджи Ул Мулка заявил о намерении вложить в возведение города $500 млн.

Также Мулка рассказал, что в «Киберсити» будет построено 250 вилл стоимостью более $500 тыс. каждая. По словам миллиардера, несколько десятков вилл уже проданы.

Нынешняя столица Зимбабве Хараре в течение последних двадцати лет перестала быть благоустроенным городом – инфраструктура города находится в бедственном положении, электроэнергию жителям подают только пять часов в сутки, пишет Bloomberg.

Планы властей Зимбабве построить новую столицу говорят об их желании отгородиться от народа, чтобы не наблюдать за их бедственным положением, подчеркнул профессор школы восточных и африканских исследований в Лондоне Стивен Чан.

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