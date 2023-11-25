Компания Zing Coach купила самарский стартап в сфере цифрового фитнеса и йоги Zenia

Алексей Куров, сооснователь и CEO российского стартапа Zenia, разработавшего приложение для занятий «умным» фитнесом и йогой (виртуального тренера на базе ИИ), сообщил в своем аккаунте в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta) о покупке его бизнеса компанией Zing Coach.
«В результате сделки я перехожу на новую должность соучредителя и технического директора в Zing, — уточнил Алексей. — Наше слияние — это симбиоз отличного продукта и технологий с большим фокусом на построении AI activity coach. Речь идет и о максимальной персонализированности процесса, и об уровне коммуникации на уровне реального тренера».
Стартап Zenia в 2019 году основали самарские предприниматели Алексей Куров, Денис Соколов, Дмитрий Заусаев и Стас Демидов. В основе приложения — виртуального помощника для занятий фитнесом, в основном йогой — лежит использование искусственного интеллекта. В 2021 году в проект Zenia Yoga вложили $300 тыс. Наталья Водянова и ее бизнес-партнер Тимон Афинский.
Основанная в 2021 году компания Zing со штаб-квартирой в Мюнхене занимается разработкой аналогичных продуктов — созданием решений для персонализированного фитнеса на базе ИИ. Как отметил Алексей Куров, к команде можно присоединиться: в фитнес-фирме открыто несколько вакансий.
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