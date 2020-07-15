Дочь Дмитрия Пескова зарегистрирует товарный знак Visit Moscow

Компания Елизаветы Песковой «Сперанса ДС» намерена зарегистрировать товарный знак Visit Moscow. Соответствующая заявка была подана в Роспатент 10 июня 2020 года. На это обратили внимание «Открытые медиа».

Отмечается, что логотип регистрируемого бренда Visit Moscow похож на одноименный знак, используемый мэрией Москвы в социальных сетях. Страницы в Facebook, Instagram и Youtube были созданы в августе-сентябре 2019 года.

Указанные аккаунты используются для размещения информации о достопримечательностях столицы России: музеях, парках, ресторанах. Проекты публикуются на английском языке, в том числе от лица зарубежных travel-блогеров, посетивших Москву.

Было замечено, что в разделе информации на странице Visit Moscow в Facebook указывается почтовый адрес комитета по туризму Москвы.

Согласно данным портала госзакупок и базы «Контур.Фокус», «Сперанса ДС» и Елизавета Пескова как ИП не имеют заключенных контрактов с департаментом туризма или другими структурами правительства Москвы.

Кроме марки Visit Moscow, компания регистрирует товарные знаки Speransa DS и Speransa DС. По данным Роспатента, они будут использованы в нескольких видах деятельности:

реклама,

менеджмент и административная деятельность,

транспортировка, упаковка и хранение товаров,

организация путешествий.

В январе 2020 года Пескова сообщила Forbes, что работает в сфере диджитал-маркетинга.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Сперанса ДС» было зарегистрировано в 2017 году и изначально называлось «Артмак». Елизавета Пескова стала единственным владельцем и гендиректором компании 30 апреля 2020 года, переименовав ее в «Сперансу ДС». Сфера деятельности компании — туризм, реклама и изучение общественного мнения.

Фото: Unsplash