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Дочь Дмитрия Пескова зарегистрирует товарный знак Visit Moscow

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Компания Елизаветы Песковой «Сперанса ДС» намерена зарегистрировать товарный знак Visit Moscow. Соответствующая заявка была подана в Роспатент 10 июня 2020 года. На это обратили внимание «Открытые медиа».

Дочь Дмитрия Пескова зарегистрирует товарный знак Visit Moscow

patent

Отмечается, что логотип регистрируемого бренда Visit Moscow похож на одноименный знак, используемый мэрией Москвы в социальных сетях. Страницы в Facebook, Instagram и Youtube были созданы в августе-сентябре 2019 года.

Указанные аккаунты используются для размещения информации о достопримечательностях столицы России: музеях, парках, ресторанах. Проекты публикуются на английском языке, в том числе от лица зарубежных travel-блогеров, посетивших Москву.

Было замечено, что в разделе информации на странице Visit Moscow в Facebook указывается почтовый адрес комитета по туризму Москвы.

fb visit moscow

Согласно данным портала госзакупок и базы «Контур.Фокус», «Сперанса ДС» и Елизавета Пескова как ИП не имеют заключенных контрактов с департаментом туризма или другими структурами правительства Москвы.

Кроме марки Visit Moscow, компания регистрирует товарные знаки Speransa DS и Speransa DС. По данным Роспатента, они будут использованы в нескольких видах деятельности:

  • реклама,
  • менеджмент и административная деятельность,
  • транспортировка, упаковка и хранение товаров,
  • организация путешествий.

В январе 2020 года Пескова сообщила Forbes, что работает в сфере диджитал-маркетинга.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Сперанса ДС» было зарегистрировано в 2017 году и изначально называлось «Артмак». Елизавета Пескова стала единственным владельцем и гендиректором компании 30 апреля 2020 года, переименовав ее в «Сперансу ДС». Сфера деятельности компании — туризм, реклама и изучение общественного мнения.

Фото: Unsplash

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