Разработчик IT-сервисов для интернет-магазинов PIM Solutions привлек инвестиции на масштабирование

Российский разработчик IT-сервисов для интернет-магазинов PIM Solutions привлек 100 млн рублей. Инвестором выступил бизнес-ангел Дмитрий Зобнин, получивший в компании долю в 5,13%. Об этом сообщает портал CRN.

Общая оценка стоимости PIM Solutions составила около 2 млрд рублей.

Полученные средства будут направлены на улучшение и масштабирование флагманских сервисов.

PIM Solutions — это экосистема IT-сервисов по оптимизации логистики и управлению финансами для интернет-магазинов. Также с помощью платформы можно создавать собственные CPA-платформы для крупных онлайн-ритейлеров.

«Команда показывает хорошие показатели, а растущий рынок позволяет быть уверенным, что сервисы компании будут еще более востребованы год от года», — отметил Зобнин.

Он добавил, что наблюдал за работой PIM Solutions несколько лет, в том числе в совместных проектах с другими собственными портфельными компаниями.

По данным CRN, Зобнин и ранее инвестировал средства в компании из сфер онлайн-торговли и логистики, например, в фулфилмент-оператора «Бета Про» и службу доставки TopDelivery.

PIM Solutions была основана Евгением Черновым в 2013 году. До сентября 2020 года компания называлась PimPay.

В 2018 году компания привлекла 200 млн рублей от ФРИИ. Фонд приобрел 5% компании, предоставив часть инвестиций в виде займа. В 2020 году ФРИИ конвертировал заем в капитал PIM Solutions. При этом фонд увеличил свою долю до 15%, пишет издание.

По данным CRN, в 2020 году объем заказов PIM Solutions составил почти 60 млн штук. На сегодняшний день сервисами компании воспользовались более 40 тысяч интернет-магазинов. Сервис интегрирован с 33 службами доставки, включая «Почту России», СДЭК, «Бета Про», Boxberry, Pick Point, СПСР, TopDelivery.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «ПИМ» было создано в 2013 году. Евгению Чернову принадлежит 72,1% компании, «ФРИИ-Инвест» — 13,8%, Дмитрию Зобнину — 5,1%. Директора по проектам PIM Solutions Дмитрий Савощенко и Сергей Ументаев владеют по 4,8% и 4% соответственно.