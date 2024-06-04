«Золотое яблоко» планирует открыть собственные пункты выдачи заказов

«Золотое яблоко» планирует открыть собственную сеть пунктовы выдачи заказов. Вскоре в Москве в тестовом формате откроются два ПВЗ. Заказ можно будет оформить в магазине онлайн, а забрать в пункте выдачи.
Сеть магазинов косметики «Золотое яблоко» готовится к открытию собственной сети пунктов выдачи заказов. Об этом сообщил Forbes.
На первом этапе два пункта откроются в Москве на улицах Большой Грузинской и Энгельса. ПВЗ будут находиться в собственности ритейлера. В них клиентах предоставят клиентский сервис.
Заказ в «Золотом яблоке» можно будет оформить онлайн в магазине, а забрать в пункте выдачи заказов.
В компании отметили, что открытие ПВЗ носит тестовый характер, и говорить о запуске полноценной сети пока преждевременно.
Фото на обложке: 8th.creator /
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