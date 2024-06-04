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«Золотое яблоко» планирует открыть собственные пункты выдачи заказов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Золотое яблоко» планирует открыть собственную сеть пунктовы выдачи заказов. Вскоре в Москве в тестовом формате откроются два ПВЗ. Заказ можно будет оформить в магазине онлайн, а забрать в пункте выдачи.

«Золотое яблоко» планирует открыть собственные пункты выдачи заказов

Сеть магазинов косметики «Золотое яблоко» готовится к открытию собственной сети пунктов выдачи заказов. Об этом сообщил Forbes. 

На первом этапе два пункта откроются в Москве на улицах Большой Грузинской и Энгельса. ПВЗ будут находиться в собственности ритейлера. В них клиентах предоставят клиентский сервис.

Заказ в «Золотом яблоке» можно будет оформить онлайн в магазине, а забрать в пункте выдачи заказов. 

В компании отметили, что открытие ПВЗ носит тестовый характер, и говорить о запуске полноценной сети пока преждевременно.

Фото на обложке: 8th.creator / Shutterstock

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