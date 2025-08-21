«Золотое Яблоко» выходит на китайский рынок

«Золотое Яблоко» выходит в Китай. В 2026 году компания откроет офлайн-магазин в Шанхае и запустит доставку по городу. Это будет не просто корнер в молле, а целое здание: первые этажи займёт косметический магазин, а верхние — азиатский штаб бренда.

Флагман — в формате небоскрёба

В 2026 году «Золотое Яблоко» откроет первый магазин в Китае — и сразу в Шанхае, столице коммерческого глянца с населением более 30 миллионов человек. Это будет не просто новый рынок — это крупнейшая косметическая арена в мире.

Флагманский магазин разместится в маленьком корнере — «Золотое Яблоко» займёт целое здание в центре города. Нижние этажи будут отведены под премиум-магазин с акцентом на люкс, уход и нишевую косметику — включая российские бренды.

Верхние этажи займёт руководство ритейлера. Здесь разместится штаб «Золотого Яблока», который будет отвечать за всеми операциями на территории Китая и координировать будущие шаги компании в регионе.

Экспортная витрина для 600 российских брендов

Сооснователь бренда Иван Кузовлев называет китайскую экспансию не просто стратегическим шагом, а «своего рода миссией». Его идея: экспортировать не только сам бренд, но и индустрию. Сегодня в ассортименте «Золотого Яблока» по всему миру — порядка 600 российских косметических марок.

Представители бренда уверены: у российских марок есть все шансы на международный успех — особенно если грамотно подойти к продвижению и выстроить дистрибуцию на уровне конкурентов из K-beauty и китайского масс-маркета.

Офлайн и онлайн — сразу вместе

Вместе с флагманом в Шанхае «Золотое Яблоко» запускает и e-commerce. На старте доставка будет доступна только по городу, но в планах — масштабирование на другие регионы Китая.

Параллельно бренд развивает присутствие на Ближнем Востоке: на очереди четвёртый магазин — в Эр-Рияде. В регионе MENA у компании уже 7000 м² торговых площадей и 700 брендов, включая 50 российских. За последние полгода продажи российских товаров в регионе выросли на 30%.

Китай — рынок с допуском не для всех

Однако выход на китайский рынок — далеко не самый простой шаг. Препятствий много: сертификация только через аккредитованные лаборатории, обязательное юридическое присутствие в стране и отдельный бюджет под маркетинг. Ставка здесь выше, чем просто «открыть магазин». В страну, где правила задают Tmall и C-beauty, невозможно прийти скромно. Здесь нужно не просто быть — нужно вписаться в культурный код и переизобрести себя под местный ритм.

«Золотое Яблоко» понимает правила игры и готово брать часть нагрузки на себя. Компания обещает поддержку локальным производителям — особенно тем, кто только готовится к выходу на китайскую аудиторию.

Контекст

На 2025 год «Золотое Яблоко» работает в шести странах: России, Казахстане, Белоруссии, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. Китай станет седьмым рынком, но — первым по сложности.

Бьюти-рынок КНР оценивается в десятки миллиардов долларов и растёт быстрее Европы и США. Для «Золотого Яблока» это — входной билет в большую азиатскую игру.