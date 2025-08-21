«Золотое Яблоко» — теперь и в Китае: бьюти-ретейлер готовится к запуску в Шанхае
«Золотое Яблоко» выходит на китайский рынок
«Золотое Яблоко» выходит в Китай. В 2026 году компания откроет офлайн-магазин в Шанхае и запустит доставку по городу. Это будет не просто корнер в молле, а целое здание: первые этажи займёт косметический магазин, а верхние — азиатский штаб бренда.
Флагман — в формате небоскрёба
В 2026 году «Золотое Яблоко» откроет первый магазин в Китае — и сразу в Шанхае, столице коммерческого глянца с населением более 30 миллионов человек. Это будет не просто новый рынок — это крупнейшая косметическая арена в мире.
Флагманский магазин разместится в маленьком корнере — «Золотое Яблоко» займёт целое здание в центре города. Нижние этажи будут отведены под премиум-магазин с акцентом на люкс, уход и нишевую косметику — включая российские бренды.
Верхние этажи займёт руководство ритейлера. Здесь разместится штаб «Золотого Яблока», который будет отвечать за всеми операциями на территории Китая и координировать будущие шаги компании в регионе.
Экспортная витрина для 600 российских брендов
Сооснователь бренда Иван Кузовлев называет китайскую экспансию не просто стратегическим шагом, а «своего рода миссией». Его идея: экспортировать не только сам бренд, но и индустрию. Сегодня в ассортименте «Золотого Яблока» по всему миру — порядка 600 российских косметических марок.
Представители бренда уверены: у российских марок есть все шансы на международный успех — особенно если грамотно подойти к продвижению и выстроить дистрибуцию на уровне конкурентов из K-beauty и китайского масс-маркета.
Офлайн и онлайн — сразу вместе
Вместе с флагманом в Шанхае «Золотое Яблоко» запускает и e-commerce. На старте доставка будет доступна только по городу, но в планах — масштабирование на другие регионы Китая.
Параллельно бренд развивает присутствие на Ближнем Востоке: на очереди четвёртый магазин — в Эр-Рияде. В регионе MENA у компании уже 7000 м² торговых площадей и 700 брендов, включая 50 российских. За последние полгода продажи российских товаров в регионе выросли на 30%.
Китай — рынок с допуском не для всех
Однако выход на китайский рынок — далеко не самый простой шаг. Препятствий много: сертификация только через аккредитованные лаборатории, обязательное юридическое присутствие в стране и отдельный бюджет под маркетинг. Ставка здесь выше, чем просто «открыть магазин». В страну, где правила задают Tmall и C-beauty, невозможно прийти скромно. Здесь нужно не просто быть — нужно вписаться в культурный код и переизобрести себя под местный ритм.
«Золотое Яблоко» понимает правила игры и готово брать часть нагрузки на себя. Компания обещает поддержку локальным производителям — особенно тем, кто только готовится к выходу на китайскую аудиторию.
Контекст
На 2025 год «Золотое Яблоко» работает в шести странах: России, Казахстане, Белоруссии, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. Китай станет седьмым рынком, но — первым по сложности.
Бьюти-рынок КНР оценивается в десятки миллиардов долларов и растёт быстрее Европы и США. Для «Золотого Яблока» это — входной билет в большую азиатскую игру.
- 1 Ребёнок всегда на связи: 2ГИС добавил детский профиль для отслеживания геопозиции в реальном времени Родительский контроль можно бесплатно установить в 2ГИС 21 августа 2025, 11:14
- 2 Гид по России: 2ГИС собрал 1500 маршрутов в приложении — для прогулок, тренировок и путешествий внутри страны Маршруты по России появились на карте 2ГИС 20 августа 2025, 17:38
- 3 Впервые в России: Яндекс добавил возможность застраховать машину прямо перед поездкой — и буквально на час Оформить КАСКО теперь можно в «Яндекс Картах» и «Навигаторе» 20 августа 2025, 17:13
- 4 Карманные деньги — на запястье: Сбер первым в России выпускает платёжные браслеты для детей Детские браслеты для платежей появятся у Сбера 20 августа 2025, 14:38