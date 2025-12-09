В приложении «Золотого Яблока» появились чаевые

В приложении «Золотого Яблока» появилась опция безналичных чаевых — теперь покупатели могут отблагодарить курьера прямо после получения заказа. В декабре аналогичный механизм заработает и для персонала магазинов. Компания подчёркивает, что клиенты давно просили предоставить возможность выразить благодарность.

Клиент может оставить чаевые в размере от 50 до 5000 рублей

Во второй половине 2025 года в службу поддержки «Золотого Яблока» поступило большое количество обращений с просьбой дать возможность оставлять чаевые онлайн. Компания фиксировала аналогичные запросы и офлайн: покупатели пытались вручать благодарности наличными или в виде товаров, что не соответствует современным технологиям.

Теперь после покупки — онлайн или в магазине — пользователю в приложении открывается окно с сотрудниками, участвовавшими в обслуживании. Клиент может выбрать одного или нескольких работников и отправить чаевые в размере от 50 до 5 000 рублей. Средства поступают сотруднику на карту в течение пяти минут.

Чаще всего сотрудники копят на мечту

Сотрудники могут выбирать цель, на которую планируют направлять полученные чаевые. По умолчанию в системе указана цель «Коплю на мечту» — именно она используется большинством сотрудников. Пользователи могут оставить чаевые в течение семи дней после покупки.

Комиссия за перевод показывается заранее, она оплачивается отправителем и полностью перечисляется платёжному партнёру. «Золотое Яблоко» не получает процент от чаевых — вся сумма поступает сотруднику. Переводы остаются анонимными, поэтому личные данные клиента не раскрываются.

Чаевые мотивируют сотрудников соблюдать стандарты обслуживания

Компания подчёркивает, что проект не является коммерческим и не приносит прямого дохода. Возможность оставлять чаевые поможет повысить уровень удовлетворённости сотрудников и курьеров и сформирует дополнительную мотивацию соблюдать стандарты обслуживания.

Для покупателей функция станет удобным способом выразить благодарность за высокий уровень сервиса. В долгосрочной перспективе компания рассчитывает, что внедрение безналичных чаевых будет способствовать развитию культуры взаимодействия и взаимного уважения между сотрудниками и клиентами.

Контекст

В октябре «Золотое Яблоко» запустило обновлённую программу лояльности «Лаймовый клуб», которая сочетает бонусную систему, геймификацию и персонализацию.

Вместо классических скидок пользователи зарабатывают внутреннюю валюту — бьютисы, которую можно обменивать на эксклюзивные товары. Также у клиентов появилась возможность создавать в приложении персональные аватары-«лаймисы» и кастомизировать их.