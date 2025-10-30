«Золотое Яблоко» в 2025-м запустило свою валюту — бьютисы

Бьюти-ретейлер «Золотое Яблоко» представил новую программу лояльности — «Лаймовый клуб», сочетающую в себе бонусную систему, элементы игры и персонализацию. Пользователи смогут зарабатывать внутреннюю валюту — бьютисы, обменивать их на эксклюзивные товары и кастомизировать свои профили. В ближайшее время программа запустится для клиентов в России, а в 2026 году — в Казахстане и Беларуси.

Скидки больше не работают — их заменяет внутренняя валюта

В компании говорят, что формат привычных скидок утратил эффективность: покупатели стали скептичнее относиться к распродажам и всё чаще ищут дополнительные формы выгоды и вовлечения. Согласно исследованию A2:Research, более 50% россиян не верят в реальность скидок на маркетплейсах, а четверть опрошенных и вовсе раздражает избыточное количество акций.

«Лаймовый клуб» предлагает альтернативу привычным скидкам — геймификацию и эмоциональные бонусы, которые формируют ощущение личного участия в жизни бренда. Программа строится на принципе «играй и зарабатывай»: вместо механического накопления баллов пользователи получают «бьютисы» — внутреннюю валюту, которую можно тратить в специальном разделе «Киоск».



Там появятся эксклюзивные товары, коллаборации, дропы и лимитированные аксессуары: косметички, зеркала, спонжи, домашние предметы и брендированный мерч. Ассортимент будет обновляться, а товары можно будет заказать с доставкой или забрать в магазине.

Четыре уровня сложности — и у каждого своя система вознаграждений

Программа предусматривает четыре уровня участия, которые зависят от годовых покупок. Чем выше уровень, тем больше вознаграждений получает клиент. Участникам начисляются как бонусы, которые можно использовать для оплаты заказов (до 100%), так и бьютисы — виртуальная валюта, позволяющая получать дополнительные привилегии.

— начальный уровень: 1% бонусами и 1% бьютисами, плюс 500 бонусов на день рождения. Бьюти-энтузиаст (от 10 тыс. рублей в год) — 1% бонусами и 2% бьютисами, дополнительные подарки и повышенные начисления.

(от 10 тыс. рублей в год) — 1% бонусами и 2% бьютисами, дополнительные подарки и повышенные начисления. Бьюти-ценитель (от 60 тыс. рублей) — 1% бонусами, 3% бьютисами и расширенные бонусы на день рождения.

(от 60 тыс. рублей) — 1% бонусами, 3% бьютисами и расширенные бонусы на день рождения. Бьюти-легенда (от 150 тыс. рублей) — 3% бонусами и 5% бьютисами за каждую покупку.

Игровая механика включает в себя не только покупки, но и дополнительные задания: отзывы о товарах, чтение материалов на Flacon Mag, участие в опросах и переход на следующий уровень. Таким образом программа превращается из классической бонусной схемы в систему постоянного взаимодействия, где ценится активность и вовлечённость пользователя.

Финальный штрих — персонализированный персонаж из вселенной бренда

Одним из ключевых элементов программы стали аватары — «лаймисы». Каждый персонаж отражает разные типы покупателей — интровертов, экстравертов, романтиков, технарей. Пользователи смогут выбрать себе лаймиса и кастомизировать его, превращая участие в программе в игру с личной историей. Позже персонажи будут интегрированы с мобильной игрой «Бьюти-тамагочи», где можно будет развивать и прокачивать аватаров.