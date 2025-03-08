Золотые резервы России бьют рекорды — $217,38 млрд на начало марта 2025 года
Согласно информации ЦБ РФ, стоимость золотых резервов России к марту текущего года достигла рекордной — $217,38 млрд. В феврале 2025 году резервы ценного драгметалла выросли на 5,3%, и впервые в текущем веке его доля в общих резервах страны превысила треть.
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В октябре 1999 года доля золота в резервах России оценивалась в 39,7%, но при этом составляла порядка $4,7 млрд. В 2025 году доля золота выросла с 33,3% в январе до 34,4% в феврале.
Также в Центробанке отмечают, что общая стоимость международных резервов РФ увеличилась на 1,8% до $632,35 млрд — это максимум с октября 2024 года.
Валютные резервы остались практически без изменений (+0,1%) и составляют $414,9 млрд, из которых $387,1 млрд — это иностранная валюта.
Фото на обложке: Unsplash
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