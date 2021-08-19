Аналитики НИУ ВШЭ назвали количество компаний-«зомби» в России

Сотрудники Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики подсчитали количество компаний-«зомби» в российской промышленности. Аналитики включили в эту категорию неэффективные, убыточные промышленные организации, которые находятся на грани банкротства и выпускают неконкурентную продукцию.

Расчеты НИУ ВШЭ аналитики произвели на основании опроса руководителей крупных и средних промышленных компаний из 82 регионов, сообщили «Ведомости».

Доля компаний-«зомби» в отечественной промышленности составляет 10-15%. В обрабатывающей промышленности этот показатель равняется 15%, в строительстве и торговле держится на уровне 17-18%.

«Как правило, подобные экономические агенты, работающие даже с отрицательной добавленной стоимостью, сосредоточены в малых и моногородах и финансируются в том числе за счет патернализма местных властей», — говорится в сообщении.

Аналитики ВШЭ подчеркнули, что власти принимают такие меры для сохранения рабочих мест и доходов людей, проживающих на этой территории. При этом банки вынуждены кредитовать такие предприятия, что наносит ущерб банковской системе и экономике в целом. Эксперты предлагают вывести часть таких компаний с рынка или значительно перепрофилировать их с кардинальной сменой управленческого состава.

Представитель Минпромторга заявил изданию, что решение о поддержке таких предприятий зависит от причин попадания в сложное положение и перспектив выхода из него. Он назвал оценку НИУ ВШЭ объективной, но призвал не драматизировать ситуацию. По его словам, компаниями-«зомби» чаще являются закрытые объекты, которые дешевле и проще сохранять как юридическое лицо и имущественный комплекс, чем ликвидировать.

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Фото: Pedal to the Stock / Shutterstock