Zoom сообщил о почти стократном росте прибыли в третьем квартале 2020 года

Сервис видеоконференций Zoom отчитался о финансовых результатах за третий квартал 2020 года, завершившийся 31 октября. Чистая прибыль компании выросла до $198,4 млн по сравнению с $2,2 млн годом ранее.

Выручка компании увеличилась почти в пять раз до рекордных $777,2 млн. В прошлом году показатель равнялся $166,6 млн.

Скорректированная прибыль выросла до $0,99 с $0,09 на акцию.

Также растет число подписчиков платных услуг Zoom. За год их количество возросло на 458% — до 433,7 тысяч корпоративных клиентов с числом сотрудников более 10. Вместе с тем, в силу предоставления ряда бесплатных услуг, валовая маржа в третьем финквартале упала до 67% с 71%. У компании были значительные расходы на облачные услуги.

Zoom прогнозирует выручку в четвертом финквартале в диапазоне от $806 млн до $811 млн, скорректированную прибыль — на уровне $0,77-$0,79 на акцию.

Компания в третий раз с начала пандемии улучшила свой прогноз на весь финансовый год. Так, по итогам года Zoom рассчитывает получить от $2,575 млрд до $2,58 млрд.

Несмотря на положительные результаты и позитивный прогноз, акции Zoom упали на 5%. По данным Bloomberg, это произошло из-за опасений инвесторов, что 2021 год уже не будет таким благоприятным для компании. В том числе потому что показатели третьего квартала оказались немного ниже по сравнению с предыдущими двумя.

С начала года капитализация компании увеличилась примерно на 603,1% и составляет $134,14 млрд.

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