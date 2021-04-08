Zoom передумал: российские госкомпании снова смогут пользоваться сервисом

Zoom Video Communications Inc. сообщила, что государственные органы и фирмы с госучастием смогут приобретать продукты компании напрямую.

«Zoom по-прежнему намерен обслуживать клиентов на российском рынке и в СНГ. Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку. Тем временем, новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую»,— говорится в сообщении компании, которое поступило в газету «Коммерсантъ»

Ранее сообщалось, что Zoom отозвал у российского партнёра авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами: об этом заявлял дистрибьютор решений Zoom в России компания «РайтКонф».

Заявление не осталось без внимания со стороны государственных органов: член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин заявил о возможной блокировке сервиса видеозвонков на территории России.

К ситуации с Zoom прикован интерес и нижней палаты парламента: спикер Государственной Думы Вячеслав Володин опубликовал пост в своём Тelegram-канале, что ситуация с Zoom в России «подтверждает правильность российской политики импортозамещения в сфере программного обеспечения».

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Фото: AndrewLozovyi / Depositphotos