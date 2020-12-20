Zoom снимет 40-минутное ограничение для бесплатных звонков на Новый год

Сервис видеоконференций Zoom объявил о временной отмене лимита по длительности бесплатных звонков. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

Ограничение не будет действовать (по мск):

с 8 утра 17 декабря до 4 утра 19 декабря;

с 8 утра 23 декабря до 4 утра 26 декабря;

с 8 утра 30 декабря до 4 утра 2 января.

В эти периоды отмечаются праздники Ханука, Рождество и Новый год. Лимит в указанное время будет снят автоматически.

«COVID-19 изменил то, как мы живем, работаем и празднуем в 2020 году. В знак признательности нашим пользователям в это необычное время мы снимаем лимит на бесплатные учетные записи Zoom для всех встреч по всему миру для нескольких предстоящих особых случаев», — говорится в сообщении.

Ранее компания проводила подобную акцию в День Благодарения в США.

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