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Zoom снимет 40-минутное ограничение для бесплатных звонков на Новый год

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Сервис видеоконференций Zoom объявил о временной отмене лимита по длительности бесплатных звонков. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

Zoom снимет 40-минутное ограничение для бесплатных звонков на Новый год

Ограничение не будет действовать (по мск):

  • с 8 утра 17 декабря до 4 утра 19 декабря;
  • с 8 утра 23 декабря до 4 утра 26 декабря;
  • с 8 утра 30 декабря до 4 утра 2 января.

В эти периоды отмечаются праздники Ханука, Рождество и Новый год. Лимит в указанное время будет снят автоматически. 

«COVID-19 изменил то, как мы живем, работаем и празднуем в 2020 году. В знак признательности нашим пользователям в это необычное время мы снимаем лимит на бесплатные учетные записи Zoom для всех встреч по всему миру для нескольких предстоящих особых случаев», — говорится в сообщении.

Ранее компания проводила подобную акцию в День Благодарения в США.

Фото: insta_photos / Shutterstock

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