Выросла на «удаленке»: выручка Zoom увеличилась в разы за год

Zoom Video Communications отчиталась за четвертый квартал 2021 финансового года. Выручка компании увеличилась до $882,485 млн, годом ранее она составляла $188,251 млн.
Очередной квартал завершился 31 января, чистая прибыль компании за этот период выросла в 17 раз и достигла почти $260 млн (за аналогичный прошлогодний период было $15,3 млн). В Zoom полагают, что рост продолжится и ожидают выручку от $900 млн до $905 млн по итогам нового квартала, что намного выше оценок аналитиков.
Фото: скриншот веб-семинара Zoom по доходам за четвертый квартал 2021 год
Рост показателей связывают с востребованностью формата видеоконференцсвязи в период пандемии. В феврале аналитическая компания Frost & Sullivan присудила награду «Компания года» за 2020 год именно Zoom.
«Год был поворотным для Zoom, позволил нам стать именем нарицательным и одним из самых популярных приложений года. По мере того как мир выходит из пандемии, наша работа только начинается <...> с растущим портфелем предложений и функций продукта. Например, улучшения Zoom Rooms легко соединяются с Zoom Meetings, включающие такие функции, как виртуальная приемная, интеллектуальная галерея и многое другое. Эволюция от ведущего приложения к платформе видеосвязи укрепит наши позиции», — заявил во время отчетной конференции гендиректор компании Эрик Юань.
К концу четвертого квартала очередного финансового года у Zoom насчитывалось около 467 тысяч клиентов с более чем 10 сотрудниками, что примерно на 470% больше, чем за тот же квартал прошлого финансового года. Такой тип клиентов составил примерно 63% выручки.
На фоне отчетности котировки акций Zoom в ходе дополнительных торгов выросли на 8,3%, уточняет «Интерфакс».
Фото на обложке: Tada Images / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter