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Один из акционеров Zoom подал на компанию в суд из-за сокрытия данных

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Один из акционеров сервиса для видеоконференций Zoom подал на компанию в суд. Истец обвиняет Zoom в сокрытии данных о безопасности сервиса и передаче персональной информации третьим сторонам. Об этом сообщает Bloomberg.

Один из акционеров Zoom подал на компанию в суд из-за сокрытия данных

Инвестор Майкл Дриё во вторник подал групповой иск против компании в суд Сан-Франциско. Он обвиняет Zoom и руководителей компании в том, что они скрыли информацию о недостатках в системе безопасности сервиса. 

В частности, Дриё говорит об уязвимости Zoom перед хакерами и передаче персональной информации третьим сторонам — в том числе Facebook. 

По мнению истца, сообщения о недостатках компании негативно повлияли на стоимость акций Zoom. 

Это не первое обвинение в адрес компании. В конце марта в суд калифорнийского города Сан-Хосе поступил иск против Zoom от частного лица. Истец утверждал, что сервис собирает персональные данные без уведомления пользователей. 

На прошлой неделе газета The Washington Post сообщила, что записи 15 тысяч конференц-звонков Zoom оказались в открытом доступе.

Многие записи содержали личную информацию, в том числе имена и номера телефонов. 

В ответ на обвинения компания написала в блоге, что в течение трех месяцев решит вопросы с безопасностью. 

Компания Zoom Video Communications появилась в 2011 году. По собственным данным Zoom, к марту этого года аудитория сервиса составила 200 млн человек.

Фото: NYC Russ / Shutterstock

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