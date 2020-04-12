Один из акционеров Zoom подал на компанию в суд из-за сокрытия данных

Один из акционеров сервиса для видеоконференций Zoom подал на компанию в суд. Истец обвиняет Zoom в сокрытии данных о безопасности сервиса и передаче персональной информации третьим сторонам. Об этом сообщает Bloomberg.

Инвестор Майкл Дриё во вторник подал групповой иск против компании в суд Сан-Франциско. Он обвиняет Zoom и руководителей компании в том, что они скрыли информацию о недостатках в системе безопасности сервиса.

В частности, Дриё говорит об уязвимости Zoom перед хакерами и передаче персональной информации третьим сторонам — в том числе Facebook.