Zoom начал досрочно отключать российским вузам платные лицензии — «Ведомости»

Один из собеседников издания сообщил, что в его компанию обратился «крупный вуз», которому американский сервис отключил оплаченную до ноября лицензию.

Данные из портала госзакупок указывают, что договор на использование Zoom до ноября среди крупных вузов был заключен только с Российским государственным университетом правосудия и его филиалом в Казани.

Но это не единственное учебное заведение, которое столкнулось с проблемами использования Zoom. Российский государственный социальный университет и Оренбургский государственный медицинский университет также получили отказы в обслуживании от американского ВКС-сервиса.

Хотя сообщения об использовании Zoom этими учебными учреждениями есть в пабликах организаций в социальной сети «В контакте», представители вузов не ответили на запрос издания.

По данным Telecom Daily, среди сервисов ВКС большинство россиян отдают предпочтение именно Zoom. Приложение указали 77% участников опроса аналитической компании. Российским аналогом «Яндекс.Телемост» пользуются 22,3% респондентов.

Фото на обложке: Unsplash