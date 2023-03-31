Культового производителя аудиотехники Marshall купила шведская Zound Industries

Шведская компания Zound Industries купила культового производителя аудиотехники с 60-летней историей Marshall Amplification. Продуктами этой компании в разное время пользовались звезды мировой музыкальной сцены, среди которых Элтон Джон, Курт Кобейн, Metallica и другие.

Шведский производитель наушников и беспроводных колонок Zound Industries купил британскую компанию Marshall Amplification, пишет The Verge. Сумма сделки не раскрывается, в нее войдут все бренды и дочерние компании Marshall Amplification.

В результате слияния двух компаний будет образована Marshall Group, ключевыми акционерами которой с долей в 24% станут представители семьи Маршалл – потомки Джима Маршалла, который в 1962 году основал Marshall Amplification.

В совет директоров Marshall Group войдут бывший генеральный директор Marshall Amplification Виктория Маршалл и сын основателя компании Джима Маршалла Терри Маршалл. CEO компании назначен глава Zound Industries Джереми де Майяр.

90% продаж Zound Industries составляли товары Marshall Amplification, которые она выпускала по лицензии. Marshall Amplification – предприятие с 60-летней историей, усилителями и аудиотехникой которого в разное время пользовались звезды мировой музыкальной сцены.

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