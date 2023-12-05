Марк Цукерберг впервые за два года продал акции Meta* на $185 млн

Медиамагнат Марк Цукерберг впервые за два года продал акции Meta*. За 682 тыс. ценных бумаг предприниматель получил почти $185 млн. Акции компании с начала года подорожали на 172%, опередив по темпам роста все крупные американские IT-компании, за исключением Nvidia, пишет Bloomberg.

Продажа ценных бумаг позволит предпринимателю максимизировать доходы от венчурного капитала, инвестиций в другие компании и научные исследования.

До 2021 года Марк Цукерберг активно регулярно продавал пакеты акций Meta, но в 2022 году не продал ни одной ценной бумаги на фоне провалных квартальных результатов.

По итогам прошлого года Марк Цукерберг стал одним из самых обедневших миллиардеров. Стоимость акций Meta Platforms* снизилась на 64%, а состояние предпринимателя – на $77 млрд. Акции основанной Цукербергом компании упали после распродажи, которую инвесторы устроили из-за сомнений по поводу планов Meta Platforms* сфокусироваться на создании метавселенной.

*признана экстремистской организацией и запрещена в России, внесена в перечень террористов

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