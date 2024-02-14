Марк Цукерберг сравнил Quest 3 с Apple Vision Pro и перечислил порядка 10 недостатков последней

Глава Meta* Марк Цукерберг протестировал шлем Vision Pro от Apple и поделился своим мнением в соцсетях. Он сравнил гарнитуру от Apple с система виртуальной реальности Meta* Quest 3 и раскритиковал продукт конкурентов.

Генеральный директор Meta* в видео продолжительностью три с половиной минуты рассказал о том, что Quest 3 лучше «для подавляющего большинства вещей, для которых люди используют смешанную реальность».

Он отметил следующие преимущества перед шлемом от Apple:

Meta* Quest 3 в семь раз дешевле, чем Vision Pro ($499 против $3499);

Гарнитура обеспечивает высококачественную передачу на большие экраны «точно так же, как Vision Pro»;

Quest 3 комфортнее — весит меньше на 120 грамм;

Нет проводов, которые бы мешали пользователям передвигаться;

Поле зрения шире, экран ярче;

Vision Pro имеет размытие изображения при движении. Quest 3, по словам Цукерберга, четче;

Есть прецизионные контроллеры, отслеживание рук Quest 3 более точное;

Библиотека иммерсивного контента Quest глубже;

С Quest можно смотреть YouTube или играть в Xbox.

Цукерберг также отметил, что его удивили компромиссы, на которые пришлось пойти Apple, чтобы обеспечить экран с более высоким разрешением, чем предлагает Quest 3, «жертвуя комфортом, эргономикой и многим другим».

Он выразил надежду на то, что устройства Meta* в конечном итоге «победят».

Meta* Quest 3 был запущен еще в октябре. Гарнитура имеет две ЖК-панели 2K по сравнению с дисплеями microLED 4K Apple Vision Pro. Вес устройства составляет 515 г, оно получило Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти и контроллеры Touch Plus.

Глава Meta* уже критиковал шлем Apple после презентации в июне 2023 года. Теперь он его протестировал и поделился мнением с подписчиками.

*Компания Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Фото на обложке: соцсети Марка Цукерберга