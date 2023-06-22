Цукерберг принял вызов Маска на бой в клетке

Владелец Twitter Илон Маск заявил, что готов к «бою в клетке» с главой Meta (ей принадлежит Facebook, Instagram, WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марком Цукербергом после сообщений о том, что его компания создает конкурента Twitter.
В начале июня The Vergeсообщил, что один из топ-менеджеров Meta презентовал сотрудникам компании будущего конкурента Twitter. Речь шла о приложении под названием Threads, которое будет использовать систему учетных записей Instagram для автоматического заполнения информации о пользователе.
Маск, комментируя сведения о приложении Threads, сказал, что запуск такой платформы поставит Землю «исключительно под каблук» Цукерберга. На это миллиардеру ответил один из пользователей, предупредив, что руководитель Meta сейчас занимается джиу-джитсу.
«Я готов к бою в клетке», — ответил Маск.
Цукерберг принял вызов и в ответ процитировал бывшего бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, попросив Маска «прислать локацию».
Фото на обложке: Соцсети Марка Цукерберга
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