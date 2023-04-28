Марк Цукерберг разбогател на $10 млрд за день

Марк Цукерберг за один день разбогател на $10 млрд. Состояние основателя Meta (признана экстремистской на территории РФ и запрещена) выросло за счет резкого подорожания акций компании. Ее отчет за первый квартал текущего года понравился инвесторам.
Состояние основателя Meta Platforms* Марка Цукерберга за один день выросло на $10 млрд. По данным Forbes Real Time Billionaires, оно оценивается в $84,9 млрд, что ставит Цукерберга на 14-ую строчку в списке богатейших людей планеты.
Марк Цукерберг является основателем Meta Platforms* и одним из основных ее акционеров. Ценные бумаги компании на бирже подорожали на 13,9% после выхода отчета об успешных финансовых результатах за первый квартал 2023 года. Рыночная капитализация Meta Platforms* выросла до $618,5 млрд.
По итогам 2022 года Марк Цукерберг стал одним из самых обедневших миллиардеров. Стоимость акций Meta Platforms* снизилась на 64%, а состояние Цукерберга – на $77 млрд. Акции основанной Цукербергом компании упали после распродажи, которую инвесторы устроили из-за сомнений по поводу планов Meta Platforms* сфокусироваться на создании метавселенной.
*Деятельность Meta Platforms признана экстремистской на территории РФ и запрещена.
Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO /
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