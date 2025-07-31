Зумеры и скуфы чаще всего покупают реплики известных брендов — и делают это осознанно

Новое исследование Familia показало: почти треть россиян регулярно покупает реплики известных брендов, а две трети не могут отличить их от оригинала. В лидерах — зумеры и мужчины 45+.

Реплика — это норма

Согласно исследованию Familia, только 26% россиян никогда не покупали реплики брендов. Остальные — либо делают это регулярно (29%), либо имеют подобный опыт в прошлом (44%). При этом 69% респондентов признают: без помощи эксперта они не смогут определить, фейк перед ними или оригинал. В малых городах этот показатель достигает 79%.

Вывод простой: подделка давно перестала быть исключением — теперь это один из способов покупать бренды. Без переплаты, а зачастую и без осознания, что это не оригинал.

Для мужчин — норма

Профиль регулярного покупателя реплик — это мужчина 45–55 лет.

35% из них покупают фейки постоянно

41% — делали это в прошлом

Скептичнее всех к репликам относятся женщины 25–35 лет:

30% заявили, что никогда не покупали подделки

48% — делали это очень давно и больше не возвращались

Опрос фиксирует, что женщины чаще ассоциируют реплику с потерей качества и имиджевыми рисками. Мужчины — с экономией и удобством.

Для зумеров фейки — ок

Самая активная возрастная группа среди любителей реплик — зумеры (до 25 лет):

76% из них признаются, что покупают подделки или делали это раньше.

35–44 года — 74%

45–55 лет — 73%

25–34 лет — «всего» 70%.

Следом идут:

Реплика в молодёжной культуре стала частью общего постироничного настроения поколения. Визуально вещь похожа, цена ниже, моральные конфликты — опциональны. И зумеры, и скуфы с этой логикой, похоже, согласны.

Где фейк покупают чаще всего

Северный Кавказ — абсолютный лидер: почти 100% опрошенных из региона признались в покупке реплик.

Весь список выглядит так:

Сибирь — 86%

Дальний Восток — 80%

Регионы с наименьшей долей:

Регионы с наименьшей долей: Приволжье — 67%

Северо-Запад — 71%

Москва и Питер демонстрируют тоже разницу в подходе:

В столице реплики покупают 78%

В Петербурге — только 60%

Уровень принятия подделок напрямую коррелирует с доступом к оригиналам и количеством оффлайн-магазинов. Чем дальше — тем условнее граница между «бренд» и «почти как бренд».

Почему люди всё ещё выбирают оригинал

В исследовании отмечены ключевые аргументы против реплик:

18,4% — лучше купить реже, но качественнее

11,8% — лучше вообще ничего, чем подделку

11,4% — слишком низкое качество

4,4% — лучше взять в рассрочку, но оригинал

При этом даже среди тех, кто осознанно отказывается от фейков, сохраняется тревога: большинство не уверены, смогут ли отличить подделку от настоящей вещи.

Контекст

Рынок реплик в России давно живёт по своим законам. Одни покупают осознанно, другие — потому что «почти как Gucci», третьи — потому что не отличают. Пока бренды и маркетплейсы борются за доверие, пользователи выбирают прагматику: вещь должна хорошо выглядеть, стоить недорого и не развалиться через месяц.

И если подделка это обеспечивает — для большинства этого уже достаточно.







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