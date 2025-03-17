Более 40% зумеров сталкивались с токсичностью на работе

Как показал опрос, чаще всего недобросовестное поведение коллег проявляется в виде сплетен (79%), отсутствия поддержки (59%), вредительства или подстав (34%) и чрезмерного давления (27%). Реже среди жалоб респондентов звучали критика и жалобы руководству, бойкотирование и публичное унижение.

Причины токсичности. Среди причин нездоровой конкуренции участники опроса назвали стремление коллег к быстрому успеху (56%), отсутствие менторства (46%), нечеткие критерии оценки работы (37%), высокие требования (31%), ограниченное количество рабочих мест (28%) и культуру соперничества в организации (26%). Респонденты не склонны видеть причины нездоровой конкуренции в разнице в возрасте, так ответило меньшинство.

Консультант практики «Развитие лидерства» Ward Howell Елена Ушарова добавила, что нездоровая конкуренция может также появляться из-за недовольства опытных сотрудников быстрым карьерным ростом зумеров, связанным с дефицитом кадров.

Последствия токсичной конкуренции для молодых специалистов серьезны: 79% испытывали стресс, 53% отмечали снижение качества работы, а 7% решили уволиться.

Что делать работодателю? Большинство опрошенных изданием экспертов считают, что снизить токсичность помогают открытая коммуникация, четкие критерии оценки работы и системы наставничества. Ушарова заявила, что в компаниях, где выстроена система найма, адаптации, развития и продвижения сотрудников, тема недобросовестной конкуренции практически не возникает. HR-директор IT-компании ELMA Екатерина Дмитриева отметила важность публичного признания достижений сотрудников для создания здоровой атмосферы.

Исследование «Работы.ру», проведенное летом 2024 года, показало, что 35% российских работодателей поощряют конкуренцию между сотрудниками. Большинство из них используют материальные способы мотивации: премии, повышение по карьерной лестнице, дополнительные выходные.

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