Зумеры в эмоциях, миллениалы в потоке, бумеры — тоже в деле: импульсивный шопинг стал нормой в онлайне
Онлайн-покупка как реакция на настроение, триггер, скидку или банальный стресс — для российских пользователей это больше не импульс, а рутина. По данным исследования СДЭК, каждая третья покупка совершается без плана. В этом — новый потребительский паттерн, и его уже не отличишь по возрасту. Зумеры, миллениалы и бумеры одинаково «ведутся» на офферы, но тратят по-разному — и по-разному отказываются от лишнего.
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Импульсная кнопка работает во всех возрастах — просто с разной частотой
Чаще всего на автомате покупают миллениалы: 39% совершают спонтанные заказы каждую неделю, ещё 17% — несколько раз за 7 дней. Среди зумеров 37% не выдерживают больше двух недель без необязательной покупки. Бумеры, вопреки клише, не отстают — 38% делают такие заказы еженедельно, а каждый восьмой — по два раза в неделю минимум.
Кто, зачем и сколько
Главный мотив — не упустить скидку. 27% не могут пройти мимо акций. Для 21% шопинг запускается просто потому, что товар «понравился». Ещё 21% покупают, чтобы порадовать близких. Каждый десятый — чтобы справиться со скукой, тревожностью или перегрузом.
Самые популярные категории в импульсивном сегменте:
- одежда и обувь — 20%
- электроника и гаджеты — 13%
- уход и косметика — 13%
- товары для дома и интерьера — 12%
Возврат — новая зрелость
Даже спонтанные покупки не означают потерю контроля. 58% пользователей откладывают товары, если понимают, что вещь не нужна. 22% — если не хватает средств. 9% сознательно отказываются от покупки, чтобы не подкармливать культуру избыточного потребления.
И даже после доставки люди всё чаще отменяют необдуманные заказы. Чаще всего — миллениалы (45%). За ними — бумеры (43%) и зумеры (40%). Возврат стал не признаком слабости, а частью пользовательской стратегии.
Миллениалы тратят стабильно, зумеры — резко, бумеры — экономно
Финансовый след импульсного поведения — заметен. У зумеров:
- 27% — от 6 000 до 15 000 ₽ в месяц
- 20% — до 3 000 ₽
- 17% — свыше 15 000 ₽
- 13% — стабильно выше 30 000 ₽
Миллениалы держатся в среднем диапазоне:
- треть — от 6 000 до 15 000 ₽
- каждый пятый — в пределах 3 000–6 000 ₽
- 14% — стабильно выше 30 000 ₽
Бумеры сдержаннее, но тоже не стоят в стороне:
- 35% тратят от 6 000 до 15 000 ₽
- 25% — от 15 000 до 30 000 ₽
- каждый пятый — 3 000–6 000 ₽
Что это значит для рынка
Импульсное потребление стало поведенческой нормой, а возврат — встроенной функцией. Пользователь научился «включать рациональность» после кнопки «купить», и это меняет всю механику продаж. Продавцам нужно не только вовлекать, но и предугадывать отказы. Потому что у зумера — стресс, у миллениала — привычка, у бумера — промокод. Но в корзине у всех уже лежит что-то случайное.
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