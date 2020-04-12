В помощь маркетологу: 10 сервисов для тех, у кого не хватает рук на диджитал-продвижение

PR-консультант Юлия Масленникова составила список из 10 сервисов, которые могут помочь маркетологам справиться с большим количеством задач и не потерять в качестве.

В связи с продлением «нерабочих дней» еще на месяц российский малый и средний бизнес ждут не лучшие времена. Компании сокращают бюджеты на рекламу и маркетинг, особенно в офлайне, на телевидении и радио, и перераспределяют средства. Некоторые из них оптимизируют штат маркетологов, делая ставку на диджитал-продвижение.

Miro — платформа для совместной работы кросс-функциональных команд



У компании более 4 млн пользователей по всему миру, и пять офисов — от Перми до Сан-Франциско. Miro позволяет распределенным командам создавать the next big thing, находясь в разных частях света.

Внутри сервиса пользователь или команды могут найти самые разные шаблоны — от Customer Journey Map до Mind Maps и 5 Why. Также предусмотрена возможность создания собственного шаблона.







В зависимости от выбранного тарифа, пользователям доступны разные функции, среди которых — интеграция с Asana, Jira и Confluence, возможность выгрузки досок в высоком разрешении, безлимитное количество досок и возможность кастомизировать тариф для больших компаний.



Помимо этого, предусмотрен отдельный план Consultant для независимых экспертов, фрилансеров или агентств, который позволяет создавать доски под каждого клиента отдельно.

Стоимость: от $0 до $12 в месяц, для корпораций есть возможность кастомизации тарифного плана.





Viewst — облачный конструктор баннеров



Этот сервис позволяет пользователям — не дизайнерам — создавать рекламные баннеры любых типов профессионального качества. С помощью Viewst можно создавать рекламу разных форматов: видео, обычные баннеры или баннеры с анимацией. Компания предлагает множество доступных шаблонов, также есть возможность загружать собственные.









У компании три тарифа. Базовая подписка с основными функциями, возможностью сохранять проекты в облаке и использовать Viewst CDN — за $19 в месяц. Версия Pro с полным набором функций и расширенным облачным хранилищем — за $35 в месяц. Для корпоративного использования предусмотрены гибкие условия подписки, которые зависят от количества пользователей и потребностей бизнеса.





Popsters — веб-сервис аналитики социальных сетей



С его помощью можно анализировать аккаунты конкурентов компании — не только лайки и комментарии, но и более сложные параметры. Например, поведение аудитории в разные дни недели или в зависимости от длины текста, вовлеченность в контент того или иного типа (ER в зависимости от формата публикации — видео, текст, картинка), вовлеченность в контент с определенным хештегом.

Popsters дает возможность анализировать сразу несколько коммерческих пабликов, в том числе закрытые группы в Facebook, на схожую тематику и сравнивать показатели в реальном времени.

У сервиса предусмотрен бесплатный 7-дневный пробный период, дальше необходимо выбрать тариф — от 399 рублей в месяц за одну социальную сеть. Можно выбрать тариф «Квартал» (999 рублей за соцсеть) или тариф «Специальный» (шесть месяцев обойдутся в 1 899 рублей, а год — 2 499 за одну соцсеть).

Если есть необходимость анализировать несколько социальных сетей, за каждую дополнительную нужно будет заплатить отдельно.



IQSocial — система для обслуживания клиентов в диджитал-пространстве



IQSocial автоматизирует работу с обращениями и отзывами в социальных сетях. Сервис загружает все комментарии и личные сообщения с официальных страниц компании, ищет упоминания компании по ключевым словам.

Диджитал-маркетолог может общаться с пользователями через интерфейс IQSocial, при этом все диалоги и контакты сохраняются и к ним можно вернуться в случае необходимости. Помимо этого, сервис позволяет выгружать аналитику работы с обращениями.

Стоимость пользования сервисом определяется в индивидуальном порядке, в зависимости от задач бизнеса.





Sendsay — облачная маркетинговая CRM-система



Система автоматизирует рассылки по email, СМС, Web Push и соцсетям. Сервис позволяет создавать персонализированные серии писем на основании поведенческих паттернов подписчиков, подключать браузерные уведомления (web push), создавать адаптивные письма, в том числе с динамическим контентом и персонализацией, а также выгружать детальные отчеты по рассылкам.







Помимо этого, у компании есть готовые решения для бизнеса из сегмента e-commerce, из туристического и банковского сектора.

У Sendsay есть бесплатный пробный месяц, далее можно выбрать один из тарифов. Стоимость месячной подписки составляет 550 рублей, три месяца — 1 485 рублей, полгода — 2 805 рублей, год обойдется в 5280 рублей.





meConnect — бесплатный сервис мультиссылок для Instagram



Сервис дает возможность создать сайт-одностраничник, где указаны все необходимые контакты. Далее ссылка размещается в профиле Instagram, и компания может управлять всеми контактами через единую платформу.





YouScan — платформа для аналитики соцмедиа



Сервис помогает анализировать все упоминания бренда в соцсетях в режиме реального времени. Кроме этого в сервисе предусмотрена возможность анализа «визуальных инсайтов» — изображений, картинок, логотипов, даже если названия самого бренда нет в посте.

YouScan определяет тональность сообщения, фильтрует спам и позволяет настраивать уведомления.

Стоимость подписки на месяц — составляет от 35 тысяч рублей (при минимальной подписке на три месяца).





Later.com — маркетинговая платформа для Instagram



Сервис дает возможность планировать посты в Instagram, а также подключать аккаунты Facebook, Twitter и Pinterest. Later позволяет выгружать аналитику по постам и stories, анализировать продажи после каждого поста, подключать аккаунт Shopify и шерить контент, созданный другими пользователями, в том числе за пределами Instagram.

Стоимость подписки составляет от $0 в месяц для индивидуальных пользователей до $41 в месяц для крупных брендов. В зависимости от выбранного тарифа, компании будет доступно определенное количество профилей и постов в каждой соцсети.





SUPA — сервис для создания коротких видео во всех известных соцсетях (от «ВКонтакте» до Snapсhat)



Сервис дает возможность выбирать шаблоны из миллионов бесплатных фото и видео, добавлять фоновую музыку, генерировать ролики в HD-качестве. Все видео создаются в облаке, поэтому нагрузка на компьютер пользователя минимальна.

Также SUPA позволяет адаптировать одно и то же видео под разные размеры и разные соцсети.

У сервиса три тарифных плана. Один из них бесплатный, но в нем есть два существенных ограничения: логотип бренда в углу видео и длительность ролика не более 40 секунд.

Премиум — с расширенной функциональностью — обойдется в 990 рублей в месяц. Здесь видео без логотипа, можно делать ролики в HD-качестве, экспортировать в GIF, добавлять фоновую музыку. Максимальная длина ролика составляет 90 секунд.

Премиум плюс — 1 690 рублей/месяц — дает все то же самое и возможность загружать свои шрифты.





Keyword Tool — инструмент для бесплатного поиска ключевых слов



Сервис использует функцию Автозаполнения Google для генерации близко связанных слов. Он позволяет понять, какие именно запросы задают пользователи и, в зависимости от этого подбирают ключевые слова для рекламной кампании.







Keyword Tool извлекает поисковые подсказки Google и выдает их пользователю в удобной форме. Поддерживает 83 языка.

В бесплатной версии можно находить до 750 ключевых слов для каждого запроса. Платная версия Pro помогает найти ключевые слова с высокой частотностью и низкой конкурентностью.



Сервис предлагает три Pro плана: Pro Basic за $69 в месяц (можно искать до 7 тысяч ключевых слов в день; один пользователь); Pro Plus за $79 в месяц (до 35 тысяч ключевых слов в день; пять пользователей); Pro Business за $159 в месяц (до 70 тысяч ключевых слов в день, 10 пользователей).

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