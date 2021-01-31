10 шагов, как за три месяца запустить бренд одежды

Каждый второй россиянин готов покупать одежду российского производства, говорится в исследовании Fashion Consulting Group. По информации ТАСС, за 2020 год продажи российских товаров на Wildberries выросли на 111%, большая часть из них в сегменте fashion.

Я выпускаю спортивную одежду и купальники под брендом Skin of Angel с 2018 года. Начинала бизнес с пошива комбинезонов для йоги прямо у себя дома. За три года модельный ряд вырос в 17 раз, до 150 вариантов одежды в четырех сегментах: комбинезоны, одежда для фитнеса, купальники и детская спортивная одежда. Сейчас работают два швейных цеха Skin of Angel в Москве и Санкт-Петербурге. С момента продажи первой коллекции ежемесячная выручка выросла в 10 раз. В 2020 году я запустила школу для начинающих fashion-предпринимателей. Больше 100 учеников открыли свои магазины.

От идеи до первой продажи 3 месяца

Любой бизнес начинается с идеи. Идея Skin of Angel появилась на занятиях аэростретчингом — йогой в гамаках. В обычном спортивном костюме было неудобно: штаны цеплялись за гамак, а майка постоянно задиралась. Однажды на занятия пришла девушка в обтягивающем комбинезоне, как у воздушных гимнастов. Она сказала, что сшила комбинезон сама. Я попросила сшить и мне. Оказалось, ничего подобного спортивные бренды не предлагали. В этот момент решила действовать. Купила оборудование и вместе со швеей, с которой познакомилась на аэростретчинге, за три месяца сделала первую коллекцию комбинезонов. Потратила 335 тысяч рублей, а выручила 650 тысяч.

Некоторые мои ученики выпускают первые коллекции с затратами в 50 тысяч рублей. Вот пример бюджета на запуск коллекции худи одной из моих студенток — 45 150 руб. Ассортимент: 23 изделия — три худи с разными принтами в трех цветах, в размерах S и M.

Этап Затраты, руб. Разработка образца худи с градацией 3000 Лекало 2500 Ткань для 23 изделий 13800 Отшив 23 изделий 9200 Разработка принта Бесплатно, своими силами Нанесение принта, производство силиконовых бирок 7900 Услуги фотографа 6000 Аренда фотостудии (2 часа) 2000 Услуги моделей Бартерные условия Создание сайта на «Тильде» (абонентская плата) 750 Итого: 45150

Когда вы определись с идеей для fashion-бренда, заложите еще три месяца на подготовку.

Создайте концепцию бренда

1. Проанализируйте рынок и конкурентов

Затраченное время — 7 дней

Рынок. Изучите популярные бренды в вашей и смежных нишах в России и мире. Проанализируйте, в чем особенность одежды, как выглядят страницы в интернете, какие сообщения и визуальное оформление используют бренды. Идеи, которые понравятся, сможете адаптировать для своего бренда. Проанализируйте спрос на одежду, которую хотите шить. Например, в Yandex.Wordstat можно посмотреть, сколько раз за месяц люди искали нужный вам товар.

Конкуренты. Cделайте список прямых и косвенных конкурентов. Изучите, что они выпускают, их особенности, маркетинговую стратегию. На основе этого подберите свое уникальное предложение для клиентов. Анализируйте конкурентов постоянно, не реже одного раза в месяц.

Ценовой сегмент. Выберите, в каком ценовом сегменте представляете одежду: premium, bridge, medium-pluse, medium, mass-market. Учитывайте нишу, когда будете писать маркетинговую и коммуникационную стратегии.

2. Составьте портрет целевой аудитории

Затраченное время — 3 дня

Главная задача на этом этапе — понять, какие потребности клиента удовлетворяет ваш продукт. Опишите целевого клиента так, как будто говорите о конкретном человеке: сколько ему лет, где живет, чем увлекается, взгляды на жизнь, что он ценит больше всего. Проведите количественные (например, опросы в Instagram) и качественные исследования. Один из самых эффективных способов — фокус-группы. Чем больше информации соберете, тем точнее подберете предложение.

3. Составьте бизнес-план и зарегистрируйте юридическое лицо

Затраченное время — 10 дней

Составьте финансовый план с доходами и расходами, напишите реалистичные цели и разделите их на период составления плана. Например, если через полгода вы хотите продавать 100 платьев в месяц, посчитайте, насколько каждый месяц должны расти продажи и что для этого надо. В Skin of Angel я закладываю рост продаж на 30% каждый месяц (в сезоны распродаж корректирую планы).

Важно правильно посчитать цену на свою продукцию. Когда только начинала бизнес, не учла в стоимости комбинезонов капитальные вложения (например, расходы на амортизацию оборудования) и возможные скидки. Когда поняла ошибку, была вынуждена поднять цену. Потом объяснялась с клиентами. Скидки нужно закладывать еще на этапе планирования коллекции. Например, 70% одежды продаете по полной стоимости, а 30% — со скидками. После этого вы будете четко понимать, сколько заработаете после продажи коллекции.

Когда убедитесь, что идея принесет прибыль, зарегистрируйте ИП. Подробная инструкция есть на сайте «Госуслуг». До 2024 года в некоторых регионах РФ действуют налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП на УСН или ПСН. При этом не стоит забывать, если оборот за год составил 0 руб., ИП все равно платит налоги, около 40 тыс. руб. Учитывайте это, когда назначаете цену на свой продукт.

4. Придумайте название, логотип и концепцию позиционирования

Затраченное время — 7 дней

Есть больше 30 вариантов составления названий. Например, аббревиатуры, составные названия из двух слов, ассоциации, рифмы. Список вариантов легко найти по запросу «категории имен брендов». Если идеи так и нет, рекомендую придумать по одному варианту каждого типа. Из них выбрать 4 и попросить целевую аудиторию проголосовать.

Логотип можно сделать в приложениях Logaster, Canva, Free Logo Design или вместе с брендбуком заказать на сайтах фрилансеров. В брендбуке нужно отрисовать цветовую схему для сайта, соцсетей и розничных точек, бирки, этикетки, упаковку и примеры информационных материалов.

5. Разработайте коллекцию, сделайте эскизы одежды

Затраченное время — 7 дней

Художником быть не обязательно. Мне помогает способ рисовать схематично — получается подобие скетча. Если результат не устраивает, ищу фотографии похожих изделий и пишу подробное техническое задание для разработки лекал с моими дополнениями и идеями. Главное, чтобы конструктор разобрался.

6. Составьте ассортиментную матрицу

Затраченное время — 1 день

Сделайте таблицу со списком моделей, цветов и размеров в коллекции. Допустим, вы решили шить одну модель брюк и две модели рубашек в трех цветах. Каждая модель будет в трех размерах. В каждом размере отшиваете по пять изделий. Это и есть ассортиментная матрица. Ее нужно перенести в таблицу.

7. Разработайте модели одежды вместе с конструктором

Затраченное время — от двух недель до месяца

Разработайте с конструктором лекала. Например, если шьете спортивный костюм из футера, хватит две-три недели со всеми правками. Для первых трех комбинезонов Skin of Angel разрабатывали лекала 20 дней. Мы потратили десятки метров ткани, сделали и протестировали больше 10 вариантов. Успокоились, когда убедились, что комбинезон на разных типах фигуры будет смотреться хорошо. Конструкторов можно искать при швейном цехе, а можно на специальных ресурсах типа YouDo или «Профи.ру». Помните, что образец должен быть идеальным.

8. Сшейте коллекцию

Затраченное время — от 14 дней

Когда начинала свое дело, сразу купила оборудование за 85 тысяч рублей и организовала цех под одну швею. Я не знала, получится ли обеспечить загрузку. Своим ученикам рекомендую найти для первых изделий швею-надомницу или цех, который берется шить маленькие партии. Это дешевле, быстрее и меньше рисков. Сшейте по 2-5 единиц в разных размерах. Вы оцените спрос, соберете отзывы клиентов и выпустите вторую коллекцию уже с улучшениями. Когда объемы производства вырастут, обращайтесь в большие швейные цеха.

9. Сделайте каталог изделий и наладьте каналы сбыта

Затраченное время — от 7 дней

В первый год работы я договаривалась с фотографами на фотосессию за упоминание в сторис, а моделями были я и мои подруги. Качество получалось соответствующее: однотипные позы в кадре и блеклые фотографии. Сейчас не экономлю на фотоконтенте. Приглашаю профессиональных фотографов и моделей. Такие вложения многократно окупаются.

В Skin of Angel основной доход приносит таргетинговая реклама в Instagram, дальше по выручке идет Wildberries, затем оптовые заказы. Сейчас просчитываем рентабельность выхода еще на двух маркетплейсах. Выбирайте площадку для торговли исходя из анализа вашей ниши. Дорогая одежда не пойдет на Aliexpress, а на Farfetch нет смысла идти с простыми белыми майками noname. Для средней ценовой категории, как правило, fashion-предприниматели выбирают Wildberries.

10. Запустите рекламную кампанию

Затраченное время — 2 дня

Даже самое красивое изделие никто не купит без рекламы. О нем просто не узнают. Используйте сразу несколько инструментов. В Instagram настройте таргетинговую рекламу и ведите к себе в профиль или сразу на сайт. Сейчас еще популярно настраивать таргет на Wildberries-страницу. Не забывайте про SEO-оптимизацию и контекстную рекламу.

В своей стратегии продаж основной упор делаю на привлечение клиентов через Instagram. На таргетинговую рекламу в месяц трачу 15000-90000 рублей, в зависимости от сезона. Знаю, какая отдача от каждого рубля. Еще изучаю поведение клиентов на сайте. Если правильно настроить личный кабинет в Ads Manager на Facebook с использованием «пикселей», можно отследить, кто и что делает на конкретной странице, как долго рассматривал товар, на каком этапе сделал покупку или вышел с сайта.

Как вы видите, не нужно быть швеей в десятом поколении или миллионером, чтобы запустить бренд одежды. Я вкратце описала схему. Как и везде, могут возникнуть непредвиденные ситуации. Поэтому рекомендую искать сообщество единомышленников для обмена опытом и постоянно учиться.

Фото на обложке: Unsplash