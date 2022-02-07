100 стартапов, которые разрабатывают open source аналоги известных SaaS-сервисов

Игорь Котуа, инвестиционный аналитик Runa Capital, составил список из 100+ open source стартапов, которые разрабатывают аналоги известных SaaS-сервисов. Такой продукт можно развернуть в своем облаке — и забыть о проблемах с пользовательскими данными.

Что делать, если не хочется отдавать пользовательские данные третьим лицам, но нужен тот самый облачный сервис? Правильно, искать его open source аналоги!

Содержание:

Про SaaS

SaaS — модель по умолчанию почти для всех компаний, которые зарабатывают деньги в интернете. Но так было не всегда.

До эпохи дот-комов самой распространённой была модель on-premises, когда пользователи платили за лицензию и устанавливали программное обеспечение напрямую на свое устройство или сервер. С приходом SaaS про эту модель забыли, но, как мы знаем, история развивается по спирали.

В последние годы все более остро поднимается вопрос персональных данных и государственного регулирования в этой сфере. Некоторые компании просто не могут пользоваться популярными облачными продуктами (например, Google Analytics) из-за того, что они вынуждены делиться пользовательскими данными с третьими лицами.

Появился новый рыночный сегмент, которому не подходит SaaS.

Про open source

Open source модель известна достаточно давно, но многие инвесторы до сих пор относятся к ней скептически.

На самом деле, эта модель не так уж сильно отличается от SaaS — чаще всего community-версия выступает как фриимиум, который можно развернуть в своем облаке, а enteprise-версия располагает большим набором фич, за которые уже нужно платить.

Но главное отличие open source от SaaS в том, что open source можно развернуть во внутреннем облаке компании, не отдавая пользовательские данные третьим лицам.

Всё больше open source стартапов пользуются этим трендом и создают аналоги известных SaaS-продуктов. Всё просто: спрос на эти сервисы уже подтвержден рынком, но есть ниши, которым не подходит SaaS-модель — туда и целятся open source аналоги.

100 аналогов

Мы в Runa Capital собрали список из 100 open-source аналогов известных SaaS продуктов. GitHub — это самая популярная площадка для всех open source проектов, именно поэтому мы решили выложить список там, следуя традиции awesome списков. Ниже вы можете ознакомиться с краткой версией этого списка.

Чем он может быть полезен? С его помощью можно найти бесплатную альтернативу вашему любимому SaaS-продукту. Например Notion, AirTable или Google Analytics.

Сделать это очень просто: каждая строчка таблицы содержит категорию, название стартапа, его краткое описание, ссылку на GitHub-репозиторий и название SaaS-продукта, которому этот стартап является альтернативой. Используйте cmd + F, и вы быстро найдете то, что вам нужно. Удачных поисков!

Список open source альтернатив

Авторизация и управление сессиями

Альтернативы Auth0, Okta

Supertokens — фреймворк, который позволяет добавить OAuth, авторизацию и single sign-on в веб-приложение всего за 15 минут (репозиторий); Oso — фреймворк для создания авторизации, который фокусируется на пользовательских разрешениях и ролях доступа (репозиторий); Cerbos — фреймворк для авторизаций, который позволяет управлять политиками доступа с помощью no-code интерфейса (репозиторий).

Базы данных без кода

Альтернативы AirTable

Baserow — AirTable-подобный интерфейс поверх базы данных (репозиторий); NocoDB — AirTable-подобный интерфейс поверх базы данных (репозиторий); Rowy — AirTable-подобный интерфейс поверх Firestore (репозиторий).

Бизнес-аналитика

Альтернативы Tableau, Power BI

Metabase — инструмент для бизнес-аналитики, который позволяет не техническим пользователям самостоятельно работать с данными (репозиторий).

Бэкенд-платформы

Альтернативы Firebase

Appwrite — сервер с REST API, которые покрывают базовые бэкенд-потребности (репозиторий); Nhost — бэкенд-сервер с GraphQL (репозиторий); Supabase — бэкенд-сервер с Postgres, авторизациями, подписками и хранилищем (репозиторий).

Веб-аналитика

Альтернативы Google Analytics

Matomo — альтернатива Google Analytics (репозиторий); Plausible — веб-аналитика без cookies (репозиторий).

Внутренние инструменты без кода

Альтернативы Retool

AppSmith — платформа для внутренних инструментов (репозиторий); Budibase — платформа для внутренних инструментов (репозиторий); Lowdefy — платформа для внутренних инструментов, основанная на YAML (репозиторий); Tooljet — платформа для внутренних инструментов (репозиторий).

Дизайн-платформы

Альтернативы Figma

Modulz — инструмент для проектирования и прототипирования пользовательских интерфейсов (репозиторий); Penpot — инструмент для проектирования и прототипирования пользовательских интерфейсов (репозиторий).

Заметки и база знаний

Альтернативы Notion

AppFlowy — альтернатива Notion (репозиторий); Boost Note — альтернатива Notion (репозиторий); Outline — альтернатива Notion (репозиторий).

Альтернативы Roam Research

Athens Research — граф знаний для заметок и исследований (репозиторий); Dendron — заметки и граф знаний для VS Code (репозиторий); Logseq — граф знаний для заметок и исследований (репозиторий).

Клиентские данные

Альтернативы Segment

Jitsu — платформа интеграции клиентских данных (репозиторий); Rudderstack — платформа интеграции клиентских данных (репозиторий) .

Корпоративный мессенджер

Альтернативы Slack

Element — альтернатива Slack (репозиторий); Mattermost — альтернатива Slack (репозиторий); Rocket Chat — альтернатива Slack (репозиторий); Zulip — альтернатива Slack (репозиторий).

Фото на обложке: Shutterstock / BEST-BACKGROUNDS