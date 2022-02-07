100 стартапов, которые разрабатывают open source аналоги известных SaaS-сервисов

Что делать, если не хочется отдавать пользовательские данные третьим лицам, но нужен тот самый облачный сервис? Правильно, искать его open source аналоги!
Игорь Котуа, инвестиционный аналитик Runa Capital, составил список из 100+ open source стартапов, которые разрабатывают аналоги известных SaaS-сервисов. Такой продукт можно развернуть в своем облаке — и забыть о проблемах с пользовательскими данными.
Содержание:
Про SaaS
SaaS — модель по умолчанию почти для всех компаний, которые зарабатывают деньги в интернете. Но так было не всегда.
До эпохи дот-комов самой распространённой была модель on-premises, когда пользователи платили за лицензию и устанавливали программное обеспечение напрямую на свое устройство или сервер. С приходом SaaS про эту модель забыли, но, как мы знаем, история развивается по спирали.
В последние годы все более остро поднимается вопрос персональных данных и государственного регулирования в этой сфере. Некоторые компании просто не могут пользоваться популярными облачными продуктами (например, Google Analytics) из-за того, что они вынуждены делиться пользовательскими данными с третьими лицами.
Появился новый рыночный сегмент, которому не подходит SaaS.
Про open source
Open source модель известна достаточно давно, но многие инвесторы до сих пор относятся к ней скептически.
На самом деле, эта модель не так уж сильно отличается от SaaS — чаще всего community-версия выступает как фриимиум, который можно развернуть в своем облаке, а enteprise-версия располагает большим набором фич, за которые уже нужно платить.
Но главное отличие open source от SaaS в том, что open source можно развернуть во внутреннем облаке компании, не отдавая пользовательские данные третьим лицам.
Всё больше open source стартапов пользуются этим трендом и создают аналоги известных SaaS-продуктов. Всё просто: спрос на эти сервисы уже подтвержден рынком, но есть ниши, которым не подходит SaaS-модель — туда и целятся open source аналоги.
100 аналогов
Мы в Runa Capital собрали список из 100 open-source аналогов известных SaaS продуктов. GitHub — это самая популярная площадка для всех open source проектов, именно поэтому мы решили выложить список там, следуя традиции awesome списков. Ниже вы можете ознакомиться с краткой версией этого списка.
Чем он может быть полезен? С его помощью можно найти бесплатную альтернативу вашему любимому SaaS-продукту. Например Notion, AirTable или Google Analytics.
Сделать это очень просто: каждая строчка таблицы содержит категорию, название стартапа, его краткое описание, ссылку на GitHub-репозиторий и название SaaS-продукта, которому этот стартап является альтернативой. Используйте cmd + F, и вы быстро найдете то, что вам нужно. Удачных поисков!
Список open source альтернатив
Авторизация и управление сессиями
Альтернативы Auth0, Okta
- Supertokens — фреймворк, который позволяет добавить OAuth, авторизацию и single sign-on в веб-приложение всего за 15 минут (репозиторий);
- Oso — фреймворк для создания авторизации, который фокусируется на пользовательских разрешениях и ролях доступа (репозиторий);
- Cerbos — фреймворк для авторизаций, который позволяет управлять политиками доступа с помощью no-code интерфейса (репозиторий).
Базы данных без кода
Альтернативы AirTable
- Baserow — AirTable-подобный интерфейс поверх базы данных (репозиторий);
- NocoDB — AirTable-подобный интерфейс поверх базы данных (репозиторий);
- Rowy — AirTable-подобный интерфейс поверх Firestore (репозиторий).
Бизнес-аналитика
Альтернативы Tableau, Power BI
- Metabase — инструмент для бизнес-аналитики, который позволяет не техническим пользователям самостоятельно работать с данными (репозиторий).
Бэкенд-платформы
Альтернативы Firebase
- Appwrite — сервер с REST API, которые покрывают базовые бэкенд-потребности (репозиторий);
- Nhost — бэкенд-сервер с GraphQL (репозиторий);
- Supabase — бэкенд-сервер с Postgres, авторизациями, подписками и хранилищем (репозиторий).
Веб-аналитика
Альтернативы Google Analytics
- Matomo — альтернатива Google Analytics (репозиторий);
- Plausible — веб-аналитика без cookies (репозиторий).
Внутренние инструменты без кода
Альтернативы Retool
- AppSmith — платформа для внутренних инструментов (репозиторий);
- Budibase — платформа для внутренних инструментов (репозиторий);
- Lowdefy — платформа для внутренних инструментов, основанная на YAML (репозиторий);
- Tooljet — платформа для внутренних инструментов (репозиторий).
Дизайн-платформы
Альтернативы Figma
- Modulz — инструмент для проектирования и прототипирования пользовательских интерфейсов (репозиторий);
- Penpot — инструмент для проектирования и прототипирования пользовательских интерфейсов (репозиторий).
Заметки и база знаний
Альтернативы Notion
- AppFlowy — альтернатива Notion (репозиторий);
- Boost Note — альтернатива Notion (репозиторий);
- Outline — альтернатива Notion (репозиторий).
Альтернативы Roam Research
- Athens Research — граф знаний для заметок и исследований (репозиторий);
- Dendron — заметки и граф знаний для VS Code (репозиторий);
- Logseq — граф знаний для заметок и исследований (репозиторий).
Клиентские данные
Альтернативы Segment
- Jitsu — платформа интеграции клиентских данных (репозиторий);
- Rudderstack — платформа интеграции клиентских данных (репозиторий) .
Корпоративный мессенджер
Альтернативы Slack
- Element — альтернатива Slack (репозиторий);
- Mattermost — альтернатива Slack (репозиторий);
- Rocket Chat — альтернатива Slack (репозиторий);
- Zulip — альтернатива Slack (репозиторий).
Фото на обложке: Shutterstock / BEST-BACKGROUNDS
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