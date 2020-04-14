11 шагов для подготовки к интервью с журналистом делового издания

Договориться со СМИ об интервью — лишь одна из ступеней на пути к успеху. Не менее важно грамотно его провести: сделать разговор интересным, верно донести ваши мысли и идеи, зарекомендовать себя как эксперта, поэтому необходимо тщательно подготовиться ко встрече. PR-консультант Яна Удалова собрала несколько важных рекомендаций, которые будет полезно проработать перед беседой с журналистом.

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1. Подкрепляйте слова цифрами

Все бизнес-СМИ заинтересованы в том, чтобы рассказывать о финансовых показателях бизнеса. Поэтому, собираясь на встречу с представителем делового издания, соберите все цифры, которые вы можете показать. Заранее запросите свежие данные у команды, чтобы апеллировать к актуальным показателям.



Очевидно, что не все компании готовы раскрывать свои финансовые данные. Возможно, вы недавно проводили исследование рынка или покупали аналитику по вашей отрасли, или, например, у вас есть сравнительный анализ российского и западного рынков, — все это пригодится.



Важно не быть голословным: чем больше ваших слов вы будете подкреплять цифрами, тем более экспертным будет выглядеть интервью. И тем интереснее аудитории издания будет его читать.

2. Сформулируйте ключевые сообщения

Интервью — эффективный инструмент для решения ряда бизнес-задач. Перед встречей вы должны четко понимать, что именно вы ожидаете от материала, как будете себя позиционировать для аудитории данного издания и, конечно, какие ключевые сообщения вам нужно до нее донести. Также необходимо подумать над примерами, которыми вы будете иллюстрировать ваши утверждения, и над контекстом, в котором сможете их использовать.



Допустим, одна из задач вашего интервью — привлечение новых талантливых сотрудников в команду. Для этого нужно позиционировать себя как стабильно развивающуюся компанию, успешную на рынке (подтвердить это цифрами, как мы обсудили в первом пункте), которая делает яркие, интересные проекты.



В ключевых сообщениях в данном случае можно отразить следующее:

широкие возможности, которые вы предлагаете для профессионального роста сотрудников;

насколько удачно и эффективно в вашей компании выстроен рабочий процесс;

насколько хорошо у вас развита корпоративная культура и так далее.

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3. Изучите информацию о журналисте

Прочитайте несколько материалов, которые писал журналист, чтобы у вас сложилось впечатление о формате его работы. Посмотрите, с кем он общался до вас, какие темы ему интересны, с какими еще изданиями он работал, какие неожиданные или даже каверзные вопросы задавал вашим коллегам. Не забудьте про социальные сети — может быть, у вас найдется несколько общих знакомых, которые смогут дать пару рекомендаций.



Предполагаю, что информацию об издании вы изучили еще на моменте организации интервью. Тем не менее, добавлю, что важно понимать повестку издания, его специфику и позиционирование.

4. Будьте в курсе новостной повестки

Профессионалу нужно знать о важных событиях, которые происходят в сфере политики, экономики, финансов. Полезно просмотреть новости незадолго до самой встречи, чтобы быть в курсе того, что произошло буквально перед вашим интервью.



Также стоит ознакомиться с информационной повесткой ваших конкурентов: что у них происходит, каково их положение на рынке и бизнес-показатели, какие новости они транслируют через СМИ. Журналисты нередко задают вопросы про конкурирующие компании — нужно быть готовым показать, что вы «в материале».

5. Помогите журналисту подготовиться к интервью

Журналист всегда собирает информацию о спикере и компании из открытых источников и задает вопросы тем, кто может быть знаком с гостем. Чем больше фактуры удается собрать, тем более интересным и динамичным получается интервью.



В случае, если вы только недавно начали общаться со СМИ и информации в интернете о вас не так много, можете прислать журналисту свою краткую биографию: рассказать, где вы учились, какой карьерный путь вы прошли. Не лишним будет поделиться презентацией с подробным описанием компании/проекта.



С помощью присланных материалов также можно акцентировать внимание на том или ином аспекте деятельности. Например, если вы хотите рассказать о корпоративной социальной ответственности вашей компании, пришлите примеры подобных проектов.

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6. Проверьте свои социальные сети

Не забывайте, что когда интервьюер будет вас гуглить, он, вероятнее всего, наткнется на ваши аккаунты в соцсетях. Когда вы становитесь публичным, лучше удалить или архивировать все неоднозначные публикации, даже если они были сделаны много лет назад. Также нужно быть готовым к тому, что журналист может задать вам вопросы по тем высказываниям, которые вы писали или репостили в ваших аккаунтах.

7. Запросите вопросы заранее

Журналисты не обязаны присылать вопросы интервью заранее, но, как правило, при грамотной коммуникации коллеги идут на встречу и всегда высылают хотя бы краткое изложение вопросов. Это нужно вам для того, чтобы понять направление разговора, что будет полезно, если у вас совсем мало опыта в беседах со СМИ, а также подготовиться к вопросам, которые требуют дополнительных данных — например, специфических показателей и аналитики, которой в готовом виде у вас нет.

8. Обсудите с журналистом условия интервью

Нередко бывают ситуации, когда спикер не хочет или не может обсуждать ту или иную тему: скандал с партнером, острый конфликт с конкурентом, неудачную сделку. Если есть вопросы, на которые вы категорически не готовы отвечать, заранее предупредите об этом журналиста.



Как правило, коллеги строго соблюдают договоренности и не затрагивают запретные темы, но бывают и те, кто считает нужным задать вопрос, чтобы получить формальный отказ спикера отвечать на него — для интервьюера это возможность показать аудитории, что он предпринял попытку обсудить проблему. Поэтому до встречи со СМИ спикеру в любом случае стоит продумать, как он кратко и вежливо сможет отказаться комментировать ту или иную ситуацию.

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9. Сформулируйте ответы на сложные вопросы

Во время интервью бывают ситуации, когда спикер не знает, что ответить на заданный журналистом вопрос. Чаще всего это связано с тем, что человек не располагает запрашиваемой информацией, и в данном случае нет ничего критичного в том, чтобы честно сказать об этом журналисту.



Я рекомендую не использовать фразу «я не знаю», так как она звучит по-дилетантски. Лучше сказать, что вам нужно время, чтобы запросить дополнительные данные у команды, и вы сможете предоставить их после окончания интервью.



Заранее сформулируйте для себя ответы на подобные вопросы. Продумайте, в чем могут быть ваши слабые стороны и как вы сможете достойно выйти из возникшей ситуации.

10. Подготовьтесь к дистанционному интервью

Дистанционные интервью — не редкость. И не только сейчас, во время карантина и самоизоляции, но и в обычной жизни, когда спикер и журналист живут в разных городах или даже странах. Благодаря современным технологиям дистанционная беседа почти ничем не отличается от обычной встречи. Главное, что нужно обеспечить, — хороший Wi-Fi, тихое место и наушники.

11. Если интервью очное, продумайте свой внешний вид

Да, кроссовки уже давно можно сочетать со строгим костюмом, но все-таки в деловой среде дресс-код никто не отменял.



Например, если ваша задача — репозиционирование своего стартапа из начинающего проекта в серьезный бизнес, одеться лучше по-деловому (не обязательно облачаться в строгий костюм, но выдержать деловой стиль необходимо). Если вам нужно сделать акцент на своей креативности, можно позволить себе более неординарный образ, который именно это и будет транслировать.

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Как получить максимум

Подготовьте финансовые показатели и другие цифры по вашему проекту, которыми вы можете поделиться со СМИ, соберите исследования рынка.

Продумайте ключевые сообщения, которые вам нужно транслировать аудитории через интервью.

Прочитайте материалы журналиста, с которым вы встречаетесь, постарайтесь узнать о стиле его работы чуть больше.

Изучайте новостную повестку: что происходит в мире, в вашей отрасли, у ваших конкурентов.

До встречи расскажите журналисту о себе и проекте, пришлите информацию, с которой он может ознакомиться.

Почистите свои социальные сети и будьте готовы ответить на вопросы о том, что вы постили.

До интервью запросите у журналиста вопросы, чтобы иметь возможность подготовиться, запросить у команды дополнительную информацию и собрать данные.

Если есть темы, которые вы не готовы обсуждать, заранее скажите об этом изданию.

Сформулируйте ответы на сложные и неоднозначные вопросы. Никогда не говорите «я не знаю» — скажите, например, что вам нужно время, чтобы уточнить информацию.

Если интервью будет проводиться дистанционно, обеспечьте себе хороший Wi-Fi, тишину и наушники.

Если встреча проводится лично, продумайте свой внешний вид: он должен соответствовать тому образу, который вы транслируете.

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