4 ошибки инклюзивного корпоративного волонтерства — как их избежать и быть корректными и полезными

Корпоративные волонтерские программы сегодня есть во многих компаниях. Для поддержки бизнес выбирает самые разные экологические и социальные инициативы, в том числе и проекты в сфере инклюзии. Тема инклюзии очень чувствительная, и программы, которые реализуются без учета ее специфики, как правило, заканчиваются, разочарованием. Об ошибках, которые случаются при запуске волонтерских проектов в поддержку людей с инвалидностью, о том, как их избежать и сделать инициативы максимально полезными, рассказывает сооснователь инклюзивного проекта Everland Елена Мартынова.

Ошибка 1. Компания реализует волонтерскую программу без опоры на экспертизу социального сектора

Часто компании приходят к благополучателям с уже готовыми идеями, которые просит помочь им реализовать. В 2018 году на нас вышла известная европейская компания, которая попросила организовать тематический день, посвященный людям с инвалидностью. По их задумке все 300+ сотрудников должны были «что-то сделать для них».

Было очевидно, что в этой истории люди с инвалидностью — лишь инструмент для решения задач командообразования. Мы отказались от проекта, поскольку в таком формате возможно было сделать только что-то не очень полезное.

Как ее избежать

Важно помнить, что третий сектор — это не просто благополучатели, это носители экспертизы. НКО и социальные проекты знают, какие реальные проблемы есть у конкретной социальной группы и как их можно было бы помочь решить.

Поэтому будет лучше, если компания, которая решила начать работать с незнакомой пока ей темой — попробует найти партнера в этой сфере. Наверняка у НКО уже есть волонтерская программа, к которой можно присоединиться или она давно хотела запустить проект, который вы сможете поддержать ресурсно, в том числе волонтерским участием.

Например, Everland при поддержке компании «Магнит» запустил большую образовательную и мотивационную программу для молодых людей с инвалидностью «Эстафета успешности», где сотрудники компании выступают волонтерами — помогают с организацией мероприятий, работают с гостями на площадке. Все волонтеры при этом обязательно проходят специальную подготовку (об этом чуть ниже).

Ошибка 2. Проекты выстраиваются исходя из стереотипных представлений о людях с инвалидностью, их способностях и потребностях

Часто людям, не погруженным в проблематику кажется, что люди с инвалидностью живут не очень насыщенной жизнью. У них нет семьи, друзей, работы, хобби. И для того, чтобы сделать для них что-то полезное, достаточно предложить какой-то несложный вид досуга.

Как ее избежать

Сегодня у НКО и инклюзивных проектов есть большое количество разнообразных программ, требующих волонтерского участия, которые направлены на обучение людей с инвалидностью, интеграцию их в социум и профессию.

Например, в курсе по цифровой грамотности волонтеры помогают незрячим детям и подросткам делать первые шаги в освоении гаджетов и компьютерных программ, в проекте «Луковица и Эскалатор» готовят молодых людей из ПНИ к самостоятельному проживанию, а в проектах по трудоустройству выступают наставниками в профессии для начинающих специалистов с инвалидностью.

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Ошибка 3. Компания проводит тимбилдинг с участием людей с инвалидностью, чтобы вдохновить и замотивировать сотрудников

На первый взгляд кажется, что история вполне безобидная — сотрудники компании послушают историю приглашенного спикера с инвалидностью и вдохновятся его стойкостью и оптимизмом. Но в этой истории человек с инвалидностью — лишь объект, задача которого воодушевить и замотивировать.

У этого явления есть даже специальный термин — «вдохновляющее порно». Он появился благодаря журналистке с инвалидностью Стелле Янг, которая в своей статье пыталась объяснить, что люди с инвалидность не хотели бы быть инструментом для «улучшения чьего-либо настроения».

Как ее избежать

Это не значит, что люди с инвалидностью не могут стать участниками корпоративных мероприятий или волонтерских слетов. Например, уместно привлечь людей с инвалидностью в качестве консультантов по инклюзивной коммуникации или чтобы рассказать участникам онлайн-хакатона, которые работают над созданием нового цифрового решения для незрячих людей, о пользовательских нюансах.

Ошибка 4. Компания начинает реализовывать программы вовне, забывая о собственных сотрудниках с инвалидностью или сотрудниках, у которых есть родственники с инвалидностью

Закон запрещает запрашивать у работников информацию о состоянии здоровья, поэтому узнать наверняка, сколько сотрудников с инвалидностью трудится в вашей компании, сложно — работник должен захотеть сообщить о своей инвалидности работодателю.

Внутренние D&I (Diversity & Inclusion) исследования, которые мы проводим в крупных компаниях, где люди могут анонимно сообщить о наличии справки об инвалидности показывают, что их количество может составлять до 15% от опрошенных. А число тех, у кого в семье есть родственники с инвалидностью, наверняка, больше.

Компании не стоит забывать об этой категории сотрудников. Тем более что программы, направленные на поддержку людей с инвалидностью, в том числе и волонтерские инициативы, важны для всех работников. Сотрудники отвечают большей лояльностью бизнесу, который проявляет заботу, чувствуют себя более защищенными и готовы дольше работать в компании.

Как ее избежать

Будет хорошей идеей начать инклюзивные волонтерские программы с проектов, направленных на собственных сотрудников или поддерживающих тему, которая будет отзываться у большинства. Например, программы, которые помогут тем, у кого есть пожилые родственники с деменцией или члены семьи, перенесшие инсульт.

Фонд ОРБИ, к примеру, проводит регулярные благотворительные забеги «Вместе против инсульта» с волонтерскими сборами, а волонтеры «ЛизаАлерт» помогают искать потерявшихся, в том числе пожилых людей, страдающих потерей памяти.

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Чек-лист. Что важно учитывать при разработке инклюзивных волонтерских программ:

Привлекайте партнеров из социального сектора. Это позволит разработать полезный проект и реализовать его экологично. С темой инклюзии работают: фонд «Жизненный путь», «Перспективы», «Простые вещи», фонд «Галчонок» и др. Больше организаций можно найти здесь.

Это позволит разработать полезный проект и реализовать его экологично. С темой инклюзии работают: фонд «Жизненный путь», «Перспективы», «Простые вещи», фонд «Галчонок» и др. Больше организаций можно найти здесь. Обязательно проведите обучение инклюзивной коммуникации и правилам оказания помощи. Об основах коммуникации можно почитать здесь и здесь. Помимо этого, важно, чтобы тренинг носил прикладной характер и учитывал детали конкретного мероприятия: площадка, состав гостей, формат общения и т.д. Можно попросить организовать такой тренинг ваших партнеров из НКО.

Об основах коммуникации можно почитать здесь и здесь. Помимо этого, важно, чтобы тренинг носил прикладной характер и учитывал детали конкретного мероприятия: площадка, состав гостей, формат общения и т.д. Можно попросить организовать такой тренинг ваших партнеров из НКО. Избегайте героизации и «вдохновляющего порно», о котором шла речь выше. Человек с инвалидностью - просто человек, инвалидность не делает его героем. Часто это явление можно встретить в подходе «я восхищаюсь вами, я бы так не смог», «я смотрю на вашу жизнь и мои проблемы кажутся мелочью».

Человек с инвалидностью - просто человек, инвалидность не делает его героем. Часто это явление можно встретить в подходе «я восхищаюсь вами, я бы так не смог», «я смотрю на вашу жизнь и мои проблемы кажутся мелочью». Не забывайте о доступности пространства и коммуникации, если в ваших проектах принимают участие люди с инвалидностью. Площадка должна быть безбарьерной, а все материалы адаптированы для людей с разными видами инвалидности.

Площадка должна быть безбарьерной, а все материалы адаптированы для людей с разными видами инвалидности. Рассказывая об инклюзивной инициативе внутри компании или вовне, используйте корректную и этичную терминологию. Словарь с подсказками можно найти здесь.

Мы видим, что у бизнеса сегодня есть серьезный запрос на участие в инклюзивных инициативах. Многие компании стремятся интегрировать повестку в свои ESG и КСО-программы, в том числе через развитие корпоративных волонтерских программ.

Для любой благотворительной организации и социального проекта волонтеры — это огромный ресурс и поддержка. Без их участия невозможны были бы многие очень важные инициативы. Мы верим что при правильной настройке инклюзивное волонтерство можно сделать еще более ценным и максимально полезным для всех сторон.

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