Четыре ситуации, когда заемные средства не помогут бизнесу

Чтобы заработать деньги, нужны деньги. Согласны? На первый взгляд кажется, что утверждение справедливо. Как начать бизнес, если в кармане ничего, кроме идеи и жгучего желания работать? Ситуации, когда мысль не воплотится в жизнь без капитала, правда, есть, но часто предприниматели берут займы там, где без них можно было обойтись. О том, когда не надо занимать на бизнес, рассуждает сооснователь IT-компании i2crm Захар Бушуев.

Шесть лет назад, когда мы только начинали i2crm, я проводил работу по привлечению денег в наш проект — ходил по бизнес-акселераторам, встречался с инвесторами и ангелами и общался с предпринимателями.

Тогда я получил опыт, который определил мое отношение к заемным средствам. Своими выводами поделюсь в статье.

Мысль первая: нельзя брать заем, чтобы протестировать идею

Польза — первична, маркетинг — вторичен. То, что по-настоящему нужно людям, начнет продаваться и без серьезных вливаний в рекламу и упаковку. Траты на продвижение товара, который не нужен, будут взращивать не продукт, а лишь его образ.

Начните использовать бесплатные способы продвижения, вам точно станет понятно, есть ли у идеи потенциал. Придите с ней к десятку своих знакомых, которым с высокой вероятностью ваш продукт может пригодиться, и расскажите о нем в деталях. По реакции людей станет понятно, стоит ли тратить время и ресурсы на развитие идеи.

Если вокруг нет людей, которым ваш продукт нужен, надо их найти. Однако идеальный вариант — вращаться в кругах потенциальных потребителей, это поможет лучше понимать их потребности и боли. Кроме того, не придется тратить много на раскрутку.

А что если без заемных средств совсем никак? Такое случается, не все идеи можно реализовать с помощью ноутбука и светлой головы. Иногда, чтобы начать, нужны основные средства производства, обычно они стоят дорого. В этом случае я рекомендую использовать собственные накопления или имущество.

Именно так поступил директор агрохолдинга «Талина» в далеком 1992 году. Сейчас компания — системообразующее предприятие в России. И это только потому, что 30 лет назад его директор не побоялся заложить свою квартиру и взять кредиты под личную ответственность, чтобы выкупить компанию у государства, которое хотело ее просто закрыть. Руководитель верил в идею, знал, что он и его сотрудники выкладываются на 100%.

Если вы даже близко не владеете суммами, которые требуются только для тестирования идеи, от нее просто надо отказаться. Найдите что-то более подходящее для вашего текущего финансового состояния. Если сразу взяться за идею, воплощение которой стоит дороже, чем все, что у вас есть, вы рискуете просто не справиться с ответственностью и нервами.

Мысль вторая: не рискуйте чужими деньгами с нулевым предпринимательским опытом

И здесь мы плавно переходим к следующей мысли. Если вы всегда работали в найме и распоряжались только своей зарплатой, ваше мышление просто не готово к тому, чтобы «оперировать шестизначными суммами». Как можно, не имея такого опыта, брать ответственность за чужие деньги? Если честно, это просто легкомысленно.

Но если опыта нет, заемные средства брать нельзя, то как же вообще начинать карьеру предпринимателя? Ответ — под первым подзаголовком. Ищите идеи, которые можно протестировать бесплатно или с минимальными вложениями, не выглядящими для вас как космическая и невозможная сумма.

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Мысль третья: деньги надо брать только у партнеров

Если первые две могли показаться очевидными, то эта мысль — уже нетривиальная. Кто такие партнеры? Я так называю заинтересованных в развитии вашего дела. Они готовы поддерживать, делиться опытом, советами, связями и идеями, до которых начинающий предприниматель не всегда может дойти самостоятельно.

Обычно это не банки. Последним все равно, будет ли у вас получаться бизнес. У них нет ни времени, ни желания помогать советами и идеями. Они дают деньги и отходят в сторонку, не принимая участия в ваших делах. Их волнует только то, насколько аккуратно вы станете гасить задолженность.

Партнеры же не становятся бездушными и голодными до возврата денег машинами, в крайнем случае они будут готовы выслушать объяснения и сдвинуть сроки. Ситуации, когда чуть более поздний возврат средств будет выгоден всем: и предпринимателю и заимодателю, случаются постоянно.

Обескровленный бизнес, у которого регулярно в самый неподходящий момент забирают заемные средства, долго не протянет. В итоге проиграют все.

Это не значит, что обязательства перед партнерами не надо выполнять. Не стоит думать, что если партнер тоже заинтересован в развитии вашего дела, он будет готов простить вам любые задолженности. Партнеры — не альтруисты, не филантропы и не меценаты, материальная сторона вопроса их интересует тоже.

Мысль четвертая: не занимайте, чтоб «закрыть» проблему деньгами

Давайте вспомним отличную индейскую притчу про дохлую лошадь. Не надо тратить деньги, стаскивая дохлых лошадей вместе, в надежде, что так они поскачут быстрее, не надо покупать специальные средства для реанимации дохлой лошади, надо просто слезть с несчастной. Иными словами, разобраться в сути проблемы.

Не все можно «починить» деньгами. При этом привлекать на сомнительные мероприятия по «реанимации» заемные средства — это безрассудно.

Просели продажи? Задумайтесь, что изменилось. Может, появился новый конкурент, который научился делать продукт качественнее за те же деньги?

Тогда дополнительные вливания бюджета в рекламные компании могут стать дорогостоящей и временной мерой, потребитель все равно разберется, где лучше покупать. Вам же нужно понять, как конкуренту удалось наладить более дешевое производство.

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Заключение

Вам не нужны чужие деньги, если:

вы хотите протестировать идею. Лучше ищите бесплатные или недорогие способы тестирования;

у вас нет опыта управления капиталом такого размера. Есть риск не справиться с грузом ответственности за чужие большие деньги;

вы собираетесь взять средства у обычного кредитора, которого будет волновать только своевременность погашения долга. Надо искать партнеров;

вы хотите залатать деньгами нерешенные глубокие проблемы. Всегда помните, что сдохшую лошадь не оживить ничем.

Желаю успехов во всех начинаниях! Пусть дело спорится и продажи растут.

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